Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

228,60 EUR -0,74% (06.08.2019, 17:35)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (06.08.2019/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die Q2-Umsatzzahlen und die Ergebniszahlen für das erste Halbjahr seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Negativ werte er das Nachlassen der Umsatzdynamik auf vergleichbarer Basis in Q2. Der Ausblick für 2019 sei aber bestätigt und ein 750 Mio. Euro schwerer Aktienrückkauf angekündigt worden. Lusebrink halte die Unternehmensziele für erreichbar. Er bleibe bei seiner EPS-Prognose für 2019, senke jedoch die EPS-Schätzung für 2020.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die L'Oréal-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 250 Euro bekräftigt. (Analyse vom 06.08.2019)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:231,20 EUR +0,39% (06.08.2019, 17:35)