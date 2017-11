ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (24.11.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) auf 185 EUR.Getragen von einer hohen Nachfrage nach den Luxusmarken sowie einer dynamischen Entwicklung auf den asiatischen Märkten habe L’Oréal seinen Umsatz im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 5,1% auf 6,1 Mrd. EUR gesteigert. Neben der Luxussparte (+11,2%) habe auch der Bereich Active Cosmetics (+6,2%) überdurchschnittliche Umsatzzuwächse erzielt. Geringere Wachstumsraten hätten sich in dem größten Segment Consumer Products (+2,3%) sowie bei den Professional Products (+0,5%) ergeben, wobei in beiden Segmenten eine leichte Verbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr erkennbar sei. Regional betrachtet kämen die Wachstumsimpulse mit insgesamt +10,2% aus den neuen Märkten in Asien, Lateinamerika und Osteuropa. In den ersten neun Monaten habe L’Oréal seine Erlöse um insgesamt 2,4% (organisch +4,5%) auf 19,5 Mrd. EUR gesteigert. Die Zahlen zum dritten Quartal, in dem nur über Umsätze berichtet werde, hätten leicht über den Markterwartungen gelegen.Mit dem Tod der L’Oréal-Erbin Liliane Bettencourt gebe es neue Spekulationen um die Unternehmensanteile. Die Familie Bettencourt (Anteil 33%) halte eigenen Angaben zufolge an dem Unternehmen fest. Dass der zweite Großaktionär Nestlé seinen Anteile (23%) erhöhe, erscheine eher unwahrscheinlich, da der Konzern sich primär auf das Lebensmittelgeschäft konzentrieren wolle und bereits Anteile abgegeben habe. Zwischen der Familie und Nestlé habe es die Vereinbarung gegeben, dass keiner von beiden den Anteil erhöhen dürfe, bis zum Tod Bettencourts und sechs Monate darüber hinaus. Im Rahmen der Halbjahreszahlen habe Wittmann seine Prognosen angepasst und das Kursziel auf 185 EUR angehoben. Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die L'Oréal-Aktie. Risiken für die weitere Geschäftsentwicklung von L'Oréal würden sich insbesondere aus möglichen konjunkturellen Verwerfungen in wichtigen Kernmärkten ergeben. (Analyse vom 24.11.2017)Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:187,925 EUR +0,52% (24.11.2017, 13:43)Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:187,90 EUR +0,64% (24.11.2017, 13:47)