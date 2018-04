Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (18.04.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) von 185 auf 205 EUR.Wie bereits in den vergangenen Quartalen seien auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018 die Wachstumsmärkte die Umsatztreiber bei L’Oréal gewesen. Die vierRegionen (Asien/Pazifik, Lateinamerika, Osteuropa, Afrika/Mittlerer Osten) stünden für insgesamt etwa 43% des Konzernumsatzes und hätten in Q1/2018 den Umsatz organisch um 14,9% steigern könen. Innerhalb der Wachstumsmärkte wiederum habe die Region Asien/Pazifik (Umsatzanteil 24%) mit einem Plus von 21,1% herausgeragt. In der Region Afrika/Mittlerer Osten hätten die Erlöse zwar ebenfalls um 18,3% gesteigert werden können, die Region steuere allerdings lediglich 2,4% zum Konzernumsatz bei. In der Region Westeuropa (31% Umsatzanteil) und Nordamerika (26%) hätten die Wachstumsraten bei 0,4 bzw. 2,5% gelegen. Per Saldo sei der Konzernumsatz organisch um 6,8% auf 6,85 Mrd. EUR geklettert. Ungünstige Währungsrelationen hätten zu einem ausgewiesenen Rückgang um 1% geführt. Mit Blick auf die Produktgruppen hätten vor allem die global aufgestellten Marken Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani und Kiehl’s mit Wachstumsraten von jeweils mehr als 10% dem Segment L’Oréal Luxe zu einem organischen Plus von 14% verhelfen können.Hofmann habe lediglich mit einem Umsatz von etwa 6,6 Mrd. EUR gerechnet und habe daher seine Prognosen leicht angehoben. Zusammen mit dem Fortschreiben des Prognosezeitraums um ein Jahr hat Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, anhand eines Peergroup-Vergleichs ein neues Kursziel von 205 EUR (bisher: 185 EUR) abgeleitet und somit seine Halteempfehlung für die L'Oréal-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt. Risiken für die weitere Geschäftsentwicklung von L'Oréal würden sich seiner Ansicht nach insbesondere aus möglichen konjunkturellen Verwerfungen in wichtigen Kernmärkten ergeben. (Analyse vom 18.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:192,70 EUR -0,41% (18.04.2018, 12:14)