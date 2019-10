Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

378,70 EUR +0,16% (17.10.2019, 14:47)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (17.10.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH begeistert die Anleger - AktienanalyseDie neuesten Zahlen des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) waren ganz nach dem Geschmack der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz Handelskrieg und Hongkong-Krise habe das Unternehmen seinen Umsatz im dritten Quartal um 17 Prozent auf 13,3 Mrd. Euro steigern können. Die Erwartungen seien damit um Längen geschlagen worden. Analysten hätten lediglich mit einem Anstieg auf 12,88 Mrd. Euro gerechnet. Vor allem das Geschäft mit Mode- und Lederwaren brumme. Hier seien die Einnahmen organisch um 18 Prozent geklettert. Aber auch Wein, Kosmetik und Schmuck seien weiterhin gefragt gewesen.Anleger hätten sich daher nicht lange bitten lassen: Seit Anfang des Monats habe sich die LVMH-Aktie um fast sechs Prozent nach vorne geschoben, auf aktuell fast 381 Euro. Das Allzeithoch bei 392,65 Euro aus dem Juni rückt damit wieder in Sichtweite, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:378,35 EUR -0,05% (17.10.2019, 14:38)