Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

382,85EUR -0,18% (12.07.2019, 13:26)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

384,20 EUR +0,29% (12.07.2019, 15:45)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (12.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Stefan Limmer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkozerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Über die Jahrzehnte sei der Luxusgüterkonzern durch Übernahmen immer weiter gewachsen - so würden inzwischen 70 Marken zum Portfolio zählen, aufgeteilt auf alle Bereiche, die das Luxusherz begehre: von Weinen und Spirituosen, Mode und Lederartikel über Parfüm-/Kosmetikprodukte bis hin zu Schmuck und Uhren. 46,8 Milliarden Euro Umsatz hätten die Franzosen so im vergangenen Jahr erreicht - ein neuer Rekordwert! 2019 dürfte dann die 50-Milliarden-Marke geknackt werden. Der Gewinn solle sich um 15 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar erhöhen.Die Voraussetzungen dafür würden stimmen. Das für das Luxussegment wichtige Chinageschäft sei in den ersten drei Monaten des Jahres überzeugend gelaufen. Auch in Europa und den USA seien Champagner, Handtaschen, teure Uhren und Co Verkaufsschlager gewesen. Die noch im letzten Jahr vorhandenen Sorgen von LVMH über die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China seien geringer geworden. Konzernweit habe der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um elf Prozent auf 12,5 Milliarden Euro erhöht werden können.Von den seit Jahren gut laufenden Geschäften würden die Aktionäre nicht nur durch immer weiter steigende Kurse und einem Allzeithoch nach dem nächsten, sondern auch durch eine solide Dividendenpolitik profitieren. Seit über 20 Jahren habe LVMH die Dividende nicht gesenkt. Ausruhen komme für den Konzern mit seinem Vorstand Arnault trotz der Erfolge nicht infrage. Eine der jüngsten Übernahme sei der Kauf von Belmond gewesen. Der Konzern betreibe Luxushotels, Züge wie z.B. den legendären Orientexpress und Flusskreuzfahrtschiffe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: