Dementsprechend bleibt Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bei seiner "halten"-Empfehlung. Das Kursziel erhöhe er auf EUR 710,00. Das Kursziel basiere auf den von ihm für 2022e als fair erachteten KGV- und EV/EBITDA-Multiples. (Analyse vom 15.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:

710,50 EUR +1,40% (15.12.2021, 16:23)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

712,30 EUR +1,53% (15.12.2021, 16:27)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (15.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Wie für den französischen Luxusriesen üblich, lege dieser nach jedem ersten und dritten Quartal nur seine Umsatzzahlen offen. Man habe im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von knapp 30% auf EUR 15,51 Mrd. (Konsens: EUR 14,99 Mrd.) erwirtschaftet. Innerhalb der letzten drei Quartale habe der Umsatz EUR 44,18 Mrd. betragen, was im Vergleich zu Q1-Q3 2019 einem Umsatzwachstum von 15%, bzw. einem organischen Umsatzwachstum von 11% entspreche. Somit habe sich das Unternehmen umsatztechnisch nicht nur von der Pandemie erholen können, sondern habe das Vorkrisenniveau sogar übertroffen.Was die Regionen betreffe, habe sich der asiatische Markt (ex Japan) in diesem Quartal wieder mit Abstand am stärksten gezeigt und, mit einem organischen Umsatzwachstum von 12%, starke 34% zum Gesamtumsatz beigesteuert. Die USA, welche 24% des Gesamtumsatzes ausmachen würden, würden mit 28% das kräftigste organische Wachstum verzeichnen, dicht gefolgt von Europa (ex Frankreich) mit 23%.Am japanischen Markt habe man ein organisches Plus von 15% erwirtschaftet. Während sich Asien und die USA schon von der Pandemie erholt hätten und Umsätze nördlich ihrer Vorkrisenniveaus generieren würden, erweise sich die Erholung in Europa und Japan noch etwas schleppender. Sowohl in Europa als auch Japan befinde man sich knapp unter den Niveaus aus 2019. Allerdings deute die Entwicklung dieser Regionen in den letzten Quartalen darauf hin, dass die Überwindung dieser pandemiebedingten Probleme bereits in Sicht sei.Die Sparte "Fashion and Leather Goods", zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden, habe im Vergleich zum Vorjahresquartal ein starkes organisches Umsatzwachstum von 24% verzeichnet. So wie in vergangenen Perioden sei fast die Hälfte des konzernübergreifenden Umsatzes auf diesen Geschäftsbereich zurückzuführen.Nachdem man während der Pandemie kräftige Umsatzeinbußen habe hinnehmen müssen, habe die Sparte "Selective Retailing" in den vergangenen Monaten von gelockerten Reisebeschränkungen (Stichwort Duty Free) profitiert. Mit einem organischen Plus von 15% habe man EUR 2,71 Mrd. erwirtschaftet, was jedoch noch immer 19% unter dem Niveau von Q3 2019 liege. Der Analyst gehe davon aus, dass im Zuge der sukzessiven Erholung der Pandemie sich diese Wachstumsdynamik fortsetzen und auch dieser Geschäftsbereich schon bald wieder sein Vorkrisenniveau erreichen werde."Wines and Spirits" sei ein weiterer Profiteur von gelockerten pandemiebedingten Beschränkungen gewesen, was im Vergleich zum Vorjahresquartal zu einem organischen Umsatzwachstum von 10% auf EUR 1,55 Mrd. geführt habe. Aufgrund einer starken Erholung der Gastronomie- und Tourismusbranche, allen voran in Europa, habe man in den letzten neun Monaten bei Champagner ein Absatzplus von 7% im Vergleich zu 2019 erzielt.Lieferengpässen ihre Absatzniveaus aus 2019 zu übertreffen geschafft.Die Übernahme der Juwelierskette Tiffany zu Beginn des Jahres sei ein großer Umsatztreiber und beschere der Sparte "Watches and Jewelry" im Vergleich zum Vorjahresquartal ein sattes Plus von 125% auf EUR 2,14 Mrd. Selbst ohne Berücksichtigung der strukturellen Effekte durch Tiffany habe man in diesem Geschäftsbereich ein organisches Plus von 18% erwirtschaftet. Damit sei die Sparte wieder am Vorkrisenniveau angelangt.Bei LVMH handele es sich um einen absoluten Qualitätstitel, welcher gemessen am Umsatz der weltweit führende Luxusgüterhersteller sei und sich durch ein breites Produktportfolio auszeichne. Der hohe Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungsfaktor vieler Marken würden eine starke Preisfestsetzungsmacht und damit einhergehende hohe Margen ermöglichen. Für die kommenden Jahre erwarte der Analyst ein robustes Gewinnwachstum des Konzerns.Das französische Luxuskonglomerat setze seine Erholung weiterhin in großen Schritten fort. Bezogen auf den Gesamtumsatz habe sich das Unternehmen nicht nur erholt, sondern das Vorkrisenniveau sogar schon übertroffen. Der Konzern verfüge über ein breites Produkt- und Markenportfolio, welches kontinuierlich erfolgreich erweitert werde (Stichwort Tiffany).Aufgrund einer starken Preisfestsetzungsmacht und hoher Margen erwarte der Analyst ein solides Gewinnwachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren. Auch wenn die Erholung in einzelnen Geschäftsbereichen und Regionen noch nicht abgeschlossen sei, sehe er den Konzern weiterhin in einer hervorragenden Position, um von der erwarteten Überwindung der Pandemie und darüber hinaus überproportional zu profitieren. Allerdings sei dies in der ambitionierten und im Vergleich zur eigenen Historie überdurchschnittlichen Bewertung der Aktie seiner Ansicht nach jedoch bereits adäquat eingepreist.