Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

407,80 EUR -1,02% (29.01.2020, 13:33)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (29.01.2020/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzzahlen (untestiert) für das Q4 seien auf berichteter Basis (+12% y/y auf 15,27 Mrd. Euro) besser als von Lusebrink erwartet (14,61 Mrd. Euro) ausgefallen. Auf organischer Basis habe sich die Umsatzdynamik (+8% y/y) im Vergleich zum Vorquartal zwar deutlich abgeschwächt, was aber Sondereffekten geschuldet gewesen sei. Die Analystenprognose (+8% y/y) sei aber erreicht worden, die Markterwartung (+9% y/y) jedoch verfehlt. Das bereinigte operative Ergebnis des H2/2019 (+16% y/y auf 6,21 Mrd. Euro) habe den Erwartungen entsprochen. Hervorzuheben sei die überzeugende Ergebnisentwicklung des Segments Mode & Lederwaren (u.a. bereinigte operative Marge (39,3% (Vj.: 36,9%)). Für 2020 habe LVMH wie erwartet keinen konkreten Ausblick gegeben, habe sich aber verhalten optimistisch gezeigt. Positiv werte Lusebrink die überraschend deutliche Erhöhung der Gesamtdividende für 2019 auf 6,80 (Vj.: 6,00; Analystenprognose: 6,60) Euro/Aktie. Der Analyst passe seine Erwartungen für 2020 (u.a. EPS: 16,51 (alt: 16,88) Euro; DPS: 7,70 (alt: 7,60) Euro) an. Für 2021 prognostiziere er erstmals ein EPS von 18,21 Euro und ein DPS von 8,40 Euro.Unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren, sowie die Stärkung des Segments Uhren & Schmuck durch die Übernahme von Tiffany & Co. ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 480 Euro und bestätigt sein "kaufen"-Rating. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:407,70 EUR -1,15% (29.01.2020, 13:32)