Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

619,40 EUR -1,45% (11.04.2022, 15:33)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

620,60 EUR -1,76% (11.04.2022, 15:22)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (11.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) zu kaufen.Das veröffentlichte Zahlenwerk von LVMH zum Geschäftsjahr 2021 habe wenig zu wünschen übrig gelassen. Der Luxusriese habe einen Umsatz von EUR 64,2 Mrd. (Konsens: EUR 62,4 Mrd.) erwirtschaftet, was im Jahresvergleich einem Wachstum von satten 44% (organisch 36%) entsprochen habe. Verglichen mit 2019 habe dies ein Plus von 20% (organisch 14%) dargestellt. Im Laufe des vergangenen Jahres habe sich der operative Gewinn des Unternehmens mit EUR 17,2 Mrd. mehr als verdoppelt (+49% gegenüber 2019) und damit die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 15,4 Mrd. klar übertroffen. Auch der Gewinn je Aktie sei mit einem Plus von 156% (+68% gegenüber 2019) auf EUR 23,89 in die Höhe geschnellt und habe somit den allgemeinen Konsens von EUR 21,24 um mehr als 10% hinter sich gelassen. Der operative Free Cashflow habe sich um 121% auf EUR 13,53 Mrd. erhöht (+119% gegenüber 2019). Mit einer EBIT-Marge von 26,7% sei der Konzern so profitabel wie noch nie!Abermals sei die dynamische Entwicklung des Konzerns durch die Sparte "Fashion and Leather Goods" angetrieben worden, zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden. Über das Jahr hinweg habe man hier ein organisches Umsatzplus von 47% erzielen können (+42% gegenüber 2019). Die Sparte sei für knapp die Hälfte des konzernübergreifenden Umsatzes verantwortlich.Weltweit anhaltende Reisebeschränkungen würden weiterhin belastend für die Sparte "Selective Retailing" (Stichwort: Duty Free) wirken. Zwar liege man beim Umsatz organisch noch 18% unter dem Vorkrisenniveau, könne aber ein im Absolutbetrag genauso hohes Plus gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass sich die sukzessive Erholung raus aus der Pandemie fortsetzen und auch dieser Geschäftsbereich schon bald wieder sein Vorkrisenniveau erreichen werde.Im Bereich "Wines and Spirits" habe man von Lockerungen von Coronaregelungen allen voran in Europa und den USA profitiert. In diesem Geschäftsbereich habe man ein organisches Umsatzwachstum von 26% erwirtschaftet. Im Vergleich zu 2019 belaufe sich diese Zahl auf 9%. Auch das Absatzvolumen an Champagner und Hennessy habe sich gegenüber 2019 um 3% bzw. 4% erhöht. Trotz pandemiebedingter Schwierigkeiten und Lieferkettenprobleme habe man nun auch in diesem Geschäftsbereich das Vorkrisenniveau übertreffen können.Die Sparte "Watches and Jewelry" habe nicht nur mit ihren organischen Wachstumszahlen (+40% gegenüber 2020, +7% gegenüber 2019) überzeugen können, auch die vor über einem Jahr übernommene Juwelierskette Tiffany habe laut Management Rekordzahlen beim Umsatz, Gewinn und Cashflow geschrieben. Unter Berücksichtigung dieser Einflüsse sei der Umsatz des Segments im Vergleich zum Vorjahr um 167% nach oben geschnellt und der operative Gewinn habe sich beinahe versechsfacht. Selbst ohne Berücksichtigung dieser Sondereffekte sei nun auch dieser Geschäftsbereich über das Vorkrisenniveau hinausgewachsen.Das stark unter Coronaeinschränkungen leidende Segment "Perfumes and Cosmetics" sei umsatztechnisch nun auch wieder am Vorkrisenniveau angelangt. Im Vergleich zu 2020 habe man ein organisches Umsatzwachstum von 27% erzielt. Dieses Wachstum sei unter anderem dem enormen Erfolg der Düfte "Miss Dior" und "Sauvage" geschuldet. Letzteres habe im Jahr 2021 den Titel des weltweit meistverkauften Dufts, sowohl unter männlichen als auch weiblichen Produktlinien, für sich beansprucht. Dies sei eine Premiere für einen Herrenduft.Bei LVMH handle es sich um einen absoluten Qualitätstitel, welcher gemessen am Umsatz der weltweit führende Luxusgüterhersteller sei und sich durch ein breites Produktportfolio auszeichne. Der hohe Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungsfaktor vieler Marken würden eine starke Preisfestsetzungsmacht und damit einhergehende hohe Margen ermöglichen. Für die kommenden Jahre würden die Analysten der RBI mit einem robusten Gewinnwachstum des Konzerns rechnen.Schätzungen zufolge habe Russland in 2020 mit EUR 272 Mio. rund 6,6% des Gesamtumsatzes von LVMH ausgemacht. Der Luxusriese habe nach Beginn des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine bekannt gegeben, seine 124 Boutiquen vorübergehend zu schließen, das jeweilige Personal allerdings weiterhin in Form von fortgesetzten Gehaltszahlungen zu unterstützen. Laut Management hätten die gegen Russland verhängten Sanktionen dazu geführt, dass in der Zeit zwischen der Ankündigung und der eigentlichen Schließung der Boutiquen diese von russischen Kunden regelrecht gestürmt worden seien, sprich kurzfristig dies sich sogar positiv für den Konzern ausgewirkt habe. Grundsätzlich sei der "Wirtschaftskrieg" zwischen dem Westen und Russland aber ein negativer Faktor für LVMH.Das französische Luxuskonglomerat werde seiner führenden Position am Luxusgütermarkt weiterhin gerecht. Mit neuen Umsatz- und Gewinnrekorden sowie einer noch nie dagewesenen Profitabilität baue man den Vorsprung zur Konkurrenz sukzessive aus. Der Konzern verfüge über ein breites Produkt- und Markenportfolio, welches kontinuierlich erfolgreich erweitert werde (Stichwort: Tiffany). Aufgrund einer starken Preisfestsetzungsmacht und hoher Margen würden die Analysten der RBI ein solides Gewinnwachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren erwarten. Auch wenn die Erholung in einzelnen Geschäftsbereichen und Regionen noch nicht ganz abgeschlossen sei, sähen die Analysten der RBI den Konzern weiterhin in einer hervorragenden Position, um von der erwarteten Überwindung der Pandemie und darüber hinaus überproportional zu profitieren.Aufgrund der deutlichen Korrektur der Aktie von zuletzt (seit dem Allzeithoch im Januar fast -20%) hätten sich auch die Bewertungsrelationen merklich attraktiviert. Die Analysten der RBI würden die Aktie aufgrund der starken Fundamentaldaten mit einem leicht überdurchschnittlichen KGV-Multiple im Vergleich zur Historie und mit einem Aufschlag gegenüber der Peer Group bewerten. Das Kursziel belaufe sich weiterhin auf EUR 710.Durch die jüngsten Kursrücksetzer ergibt sich nunmehr eine "Kauf"-Empfehlung für diesen Qualitätstitel, so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Aktie von LVMH. (Analyse vom 11.04.2022)