Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (17.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH sei an der Börse nicht zu bremsen. Am Freitag markiere das Papier des Luxusgüterherstellers mit 435,30 Euro ein neues Rekordhoch. Gestützt worden sei LVMH durch gute Verkaufszahlen des Wettbewerbers Richemont. Die Analysten sähen die Rekordjagd von LVMH noch längst nicht am Ende.Der Konzern sei im wichtigen Weihnachtsquartal erneut gewachsen - und das trotz der Unruhen in Hongkong. Vor allem in Europa, in den USA und im restlichen China sei es für LVMH gut gelaufen. Die Kunden hätten gerade bei hochwertigem Schmuck und teuren Uhren zugegriffen.Sätze, die auch LVMH-Aktionäre freuen würden. Die LVMH-Aktie klettere am Freitag um ein Prozent.Das Momentum dürfte gut bleiben, die LVMH-Aktie bleibt aussichtsreich, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: