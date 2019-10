Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (30.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Die US-Juwelierkette Tiffany & Co habe bestätigt (28.10.), dass sie von LVMH ein nicht-bindendes Übernahmegebot in Höhe von 120,00 USD je Tiffany-Aktie in bar erhalten habe (Gesamtpreis: rund 14,5 Mrd. USD; entspreche einer Prämie von 22% auf den Schlusskurs der Tiffany-Aktie vom 25.10. (98,55 USD). Tiffany habe im Geschäftsjahr 2018/19 (31.01.) einen Umsatz von 4,44 Mrd. USD erzielt und betreibe 321 Filialen.Aus strategischer Sicht erachte Lusebrink eine Übernahme von Tiffany für LVMH für sinnvoll (gute geografische Ergänzung; deutliche Stärkung des Geschäfts mit Uhren & Schmuck bei gleichzeitiger Verringerung des Rückstands zum Marktführer Richemont). Jedoch erwarte er, dass das Management von Tiffany das Angebot von LVMH angesichts der geringen Prämie (zum Vergleich: Übernahmeprämie bei Belmond: rund 42%) ablehnen werde. Nach Ansicht des Analysten müsste LVMH mindestens 150,00 USD je Tiffany-Aktie bieten. Dies würde aber einen Kauf von Tiffany seines Erachtens unattraktiv machen. Lusebrink halte ein Zustandekommen der Tiffany-Übernahme für unwahrscheinlich. Seine Prognosen behalte er bei.Unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren, der Impulse durch die Konsolidierung der Hotelgruppe Belmond sowie der anhaltenden Impulse aus der Steuersenkung in China ermittelt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 450,00 (alt: 440,00) Euro und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die LVMH-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:383,85 EUR +0,96% (30.10.2019, 15:23)