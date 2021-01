Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

513,10 EUR +0,61% (27.01.2021, 10:26)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

508,00 EUR +1,22% (26.01.2021)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.01.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der weltweit führende Luxusgüterkonzern habe im abgelaufenen Quartal dank eines starken organischen Zuwachses in der wichtigsten Sparte "Fashion & Lederwaren" die erneuten Lockdowns im Weihnachtsgeschäft gut abfedern können. LVMH habe in der mehr als 40% vom Gesamtumsatz ausmachenden Sparte "Fashion & Lederwaren" im vierten Quartal sehr robuste Zahlen vermeldet. Hier habe das Unternehmen dank einer soliden Entwicklung in den USA und einer starken Nachfrage in China ein organisches Umsatzwachstum im Jahresvergleich von 18% (Analystenkonsens 11%) verbuchen können. Damit habe der Rückgang des organischen Gesamtumsatzes beim Unternehmen auf ein Minus von lediglich -3% gedrückt werden können.Dies sei insofern beeindruckend, als im Weihnachtsquartal zahlreiche neue Lockdowns vermeldet worden seien, die für den Konzern wichtige Reise-Shopping-Tätigkeit darniederliege und die Produkte von LVMH nach wie vor hochgradig über den stationären Handel vertrieben würden. Die sukzessive gesehene Verbesserung der Geschäftstätigkeit seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 spreche zudem dafür, dass sich LVMH nun recht gut auf die Pandemie eingestellt habe, gleichwohl auch das Frühjahr ob der aktuellen Einschränkungen noch schwierig werden dürfte.Für das neue Geschäftsjahr sei für LVMH vor dem Hintergrund der in Richtung H2 erwarteten Überwindung der Pandemie und Rückkehr zu kräftigem Wirtschaftswachstum von einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse auszugehen. Dies sei allerdings wohl auch schon zu einem Gutteil im Aktienkurs des Unternehmens reflektiert, welcher zu Jahresbeginn neue Allzeithöchststände markiert habe. Durch das finale "Go" im Hinblick auf die Übernahme des Schmuckunternehmens Tiffany's habe das Markenportfolio von LVMH zuletzt hochkarätige Verstärkung bekommen.