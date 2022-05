Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

619,50 EUR +0,37% (29.04.2022, 17:35)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der französische Konzern habe zuletzt mit seinen Zahlen zum ersten Quartal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Bereits das Geschäftsjahr 2021 sei das beste der Firmengeschichte gewesen. Im Moment komme der Aktienkurs nicht so richtig in Schwung. Dabei seien die Analysten weiterhin optimistisch und auch aus China kämen positive Nachrichten.Die Zahlen aus dem Reich der Mitte, dem Zukunftsmarkt, würden ganz eindeutig belegen: Luxus stehe nach wie vor hoch im Kurs und das trotz der Lockdowns im März. Und v.a. Platzhirsch und "Aktionär"-Empfehlung LVMH dürfte davon auch weiterhin profitieren. Zudem verfüge das Unternehmen über eine so starke Marktposition, dass (zukünftig) höhere Preise ohne Probleme an die (betuchte) Kundschaft weitergereicht könnten. Die LVMH-Aktie sei für Langfristanleger auf diesem Niveau ein klarer Kauf. Das Kursziel laute 750 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LVMH-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:618,50 EUR -0,56% (29.04.2022, 22:26)