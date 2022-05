Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

578,00 EUR +0,42% (06.05.2022, 08:54)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

574,00 EUR -3,25% (05.05.2022)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (06.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LVMH: Kursziel: Jahrestief? - ChartanalyseDie Aktie von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hatte über den Jahreswechsel 2021/2022 eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet und diese im Februar vollendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar sei das rechnerische Potenzial mit dem Jahrestief bei 543,90 EUR längst ausgeschöpft worden, doch die übergeordnete Abwärtstendenz bestimme noch immer das Chartbild. Denn nachdem die Kurse bereits Ende März an dem Doppelwiderstand aus Nackenlinie und 200-Tage-Linie nach unten abgedreht seien, sei mit der runden 600er Marke nun ein weiterer markanter Haltebereich klar unterboten worden.Ausblick: Bei 610,70 EUR in den Handel gestartet, hätten die Papiere gestern nur eine Richtung gekannt: abwärts. Dabei hätten zum Handelsschluss mit dem Endstand bei 574,00 EUR ein Minus von 3,3% und der tiefste Schlusskurs seit dem 15. März zu Buche gestanden.Das Long-Szenario: Um das Chartbild aufzuhellen, müssten die Notierungen wieder über die 600er Marke steigen und idealerweise auch gleich über das gestrige Tageshoch ausbrechen. Darüber würde sich dann Platz bis zum Level mit dem höchsten Handelsvolumen der vergangenen zwei Jahre zwischen 625,00 EUR und 658,60 EUR eröffnen. Die Volumenspitze werde allerdings mit der 50-Tage-Linie und der Februar-Abwärtstrendgeraden durch zwei weitere Widerstände verstärkt. Erst wenn dieses Cluster per Schlusskurs überboten werden könne, wäre eine Erholung in Richtung April-Zwischenhoch bei 658,60 EUR möglich. Darüber würde die Aktie im Bereich zwischen 665,18 EUR und 674,40 EUR auf den nächsten Mehrfachwiderstand treffen, der sich aus der 100- und der 200-Tage-Linie sowie der "alten" Nackenlinie zusammensetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: