Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

380,15 EUR +0,04% (04.07.2019, 14:20)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (04.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Die LVMH-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: +11%) ihren Kursanstieg fortgesetzt. Lusebrink führe dies v.a. auf ein verbessertes Börsenumfeld zurück, von dem insbesondere die für LVMH wichtigen Kundengruppen (HNWIs: Personen mit einem investierbaren Vermögen von mind. 1 Mio. USD; UHNWIs: Personen mit einem investierbaren Vermögen von mind. 30 Mio. USD) profitieren würden. Aufgrund der angekündigten Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China über Strafzölle und die Aussetzung neuer Zölle sollte das Börsenumfeld nach Meinung des Analysten zunächst positiv bleiben. Einen Belastungsfaktor würden die politischen Unruhen in Hongkong darstellen, die am 01.07. in der Erstürmung des Parlaments gemündet seien. Hier könnte es allerdings durch den von Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam angedeuteten endgültigen Verzicht auf das Auslieferungsgesetz an China zu einer Entspannung kommen. Die Mitte April vorgelegten Umsatzzahlen für das Q1/2019 hätten überzeugen können.Unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren und der Kernmarke Louis Vuitton, der erwarteten deutlich steigenden Zahl vermögender Privatpersonen sowie der anhaltenden Impulse aus der Steuersenkung in China ermittelt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 440,00 (alt: 400,00) Euro und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die LVMH-Aktie. (Analyse vom 04.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:380,40 EUR -0,03% (04.07.2019, 13:58)