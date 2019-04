Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (15.04.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Letzte Woche stellte der umsatzstärkste Hersteller der Luxusgüterindustrie LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) sein Ergebnis für das abgelaufene Quartal vor, der Aktienkurs stieg auf sein Allzeithoch, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erwartungen an das Ergebnis des Konzerns, welcher aus den Traditionsmarken Louis Vuitton, Moët et Chandon und Hennessy hervorgegangen sei, seien, wie aus mehreren Mitteilungen von Reuters hervorgehe, nicht besonders hoch gewesen. Doch ein bisher "lebhaftes Umfeld" in diesem Jahr habe dazu beigetragen, dass die organischen Verkäufe der LVMH in den ersten drei Monaten des Jahres die Markterwartungen übertroffen hätten.Ein besonderes Augenmerk würden die Investoren derzeit auf den asiatischen - und hier insbesondere den chinesischen Markt - legen, der mit 35% (exklusive Japan) den größten Markt für die Gruppe darstelle. Vor zwei Jahren sei dieser Markt laut Unternehmensangaben noch für 27% des Wachstums verantwortlich gewesen. Die Bedenken, dass der Handelsstreit und die damit verbundenen Zölle die Nachfrage im chinesischen Markt abschwächen würden, hätten die jüngsten Ergebnisse ausräumen können und das organische Wachstum habe 17% gegenüber dem Vorjahreszeitraum betragen. Der Konzern habe aber ähnlich wie der französische Konkurrent Hermès versichert, dass "alle Regionen ein gutes Wachstum verzeichnen konnten".Aber Konsumenten aus China würden schon heute mit einem Anteil von 32% die größte Kundengruppe für Luxusgüterkonzerne darstellen und es werde erwartet, dass die Nachfrage noch weiterwachse. Bis 2025 solle ihr Anteil am weltweiten Umsatz laut Schätzungen der Unternehmensberatung Bain & Company auf 46% steigen.Beleuchte man die Zahlen der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE so seien gewachsen: Die Wein- und Spirituosensparte um 9% und der Umsatz des Einzelhandels, dem auch die Kosmetikkette Sephora angehöre, sei um 8% gestiegen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, und damit hätten beide Sparten die Analystenschätzungen übertroffen. Dahinter zurückgefallen seien hingegen die Parfümerie- und die Uhren- und Schmucksparte. Die größten Treiber seien die Mode- und Lederwaren mit einem organischen Umsatzwachstum von 15% gewesen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Unternehmensangaben zufolge habe dieses Wachstum größtenteils von den "außergewöhnlichen" Leistungen bei Louis Vuitton, der größten Marke des Konzerns, und von den Verkäufen bei Christian Dior gestammt. Zu den Umsätzen der einzelnen, der über 70 dem Konzern zugehörigen Marken, habe man keine Angaben gemacht, jedoch habe der Konzern zusammengefasst, dass alle Geschäftseinheiten und Märkte zum Wachstum beigetragen hätten. Die Margen seien im Luxussegment noch immer gewohnt hoch, besonders in der Mode- und Lederwaren-, sowie der Parfum- und Kosmetiksparte. Im letzten Jahr habe sie bei über 21% gelegen.Mit LVMH sei eine weitgehende Diversifizierung innerhalb des Luxussektors möglich. Zum Konzernportfolio würden neben den Namensgebenden Marken auch weitere große Namen im Kerngeschäft, wie Zenith, Berluti oder Rimowa gehören. Außerdem würden zum Beispiel eine Duty-Free Kette, ein Hersteller von Yachten, mehrere Zeitschiften und Zeitungen oder die letztes Jahr akquirierte Hotelkette Belmond zum Konzern gehören. Auch wenn der asiatische Markt mittlerweile mehr als ein Drittel des Umsatzes bringe, könne man den Konzern auch als geographisch diversifiziert bezeichnen.Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE werde aktuell bei EUR 164,94 (12.04.2019) gehandelt. Das 52-Wochenhoch habe bei EUR 342,30 gelegen (12.04.2019), das Jahrestief bei EUR 242,30 (12.10.2018). Bei Bloomberg setzen 21 Analysten die Aktie auf "buy", zehn auf "hold" und drei Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link