Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (09.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie habe sich zuletzt wieder erholen können. So hätten die Anleger die Sorgen, dass China als wichtiger Zukunftsmarkt an Bedeutung verlieren könnte, zu Recht beiseitegeschoben. Sowohl LVMH als auch Konkurrent Hermès würden keine Einbußen im Reich der Mitte sehen. Aktuell liege die LVHM-Aktie im Minus, Hintergrund dürfte eine Analysteneinschätzung sein.So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für LVMH von 820 auf 775 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie jedoch immer noch mehr als zehn Prozent Luft nach oben. Die Luxusgüterindustrie dürfte auf dem chinesischen Absatzmarkt in den kommenden zwei Jahren ein deutlich gebremstes Absatzplus verzeichnen, so Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe sie ihre weltweiten Wachstumsprognosen für den Sektor der Jahre 2022 und 2023 reduziert.Die LVMH-Aktie verliere am Dienstag rund ein Prozent um pendle um die 700-Euro-Marke.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: