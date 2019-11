Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

401,35 EUR -0,41% (11.11.2019, 09:34)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (11.11.2019/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LVMH-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Zu Beginn des 4. Quartals habe die LVMH-Aktie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 355,29 EUR) einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen. Letztlich habe sich der langfristige gleitende Durchschnitt als lehrbuchmäßiges Sprungbrett nach Norden erwiesen. Inzwischen notiere der Titel auf einem neuen Rekordstand (404,55 EUR), so dass eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt entstehe. Der Grund, warum die Analysten die Aktie für das heutige "Daily Trading" ausgewählt hätten, sei aber ein anderer: Bei dem Papier liege einer ihrer Lieblingstradingansätze vor! Das neue Allzeithoch sorge auch für die Auflösung der Schiebezone der letzten Monate. Gleichzeitig signalisiere die Relative Stärke (Levy) einen intakten Haussetrend. So notiere der Indikator nicht nur über dem Schwellenwert von 1, sondern breche auch gerade den seit April bestehenden Baissetrend. In der Summe besitze die Aktie derzeit also dreifachen Rückenwind. Aus der Höhe der oben genannten Tradingrange ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 50 EUR bzw. ein Kursziel von rund 440 EUR. Knapp darüber verlaufe die Parallele zum Aufwärtstrend seit Sommer 2016 (452 EUR).Als enger Stopp bietet sich das Septemberhoch bei 384 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:401,25 EUR -0,53% (11.11.2019, 09:15)