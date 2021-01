Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



517,00 EUR +1,37% (27.01.2021, 09:34)



508,00 EUR +1,22% (26.01.2021)



FR0000121014



853292



MOH



MC



LVMHF



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Coronakrise? Beim Luxusgüter-Konzern LVMH sei davon kaum etwas zu spüren. Im vergangenen Quartal habe sich wie schon im vorangehenden Jahresviertel vor allem die Nachfrage in der Hauptsparte Mode und Lederwaren belebt. Eine wichtige Stütze des Geschäfts sei China, das die Pandemie schnell und rigoros weitgehend hinter sich gebracht habe. Die LVMH-Aktie habe nachbörslich angezogen.Die Geschäfte beim französischen Luxusgüter-Konzern LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy) würden sich schrittweise von der Corona-Flaute erholen. Treiber der Erholung seien Asien und die USA gewesen, während das Europa-Geschäft weiterhin krisenbelastet geblieben sei. Wie LVHM am Dienstagabend nachbörslich mitgeteilt habe, hätten die um Wechselkurs-Effekte bereinigten Konzernerlöse in Q4 drei Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Drei!Auf das Gesamtjahr gesehen seien Umsatz und Gewinn des Konzerns zwar deutlicher im Rückstand im Vergleich zum Rekordjahr 2019 geblieben. Der französische Konzern habe 2020 ähnlich wie die gesamte Luxusbranche besonders unter den Einschränkungen im internationalen Tourismus gelitten. Die Erlöse der Franzosen seien binnen zwölf Monaten auf 44,7 Milliarden Euro geschrumpft, auf vergleichbarer Basis sei das ein Rückgang um 16 Prozent gewesen. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 28 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro gesunken.LVMH sei mit 4,7 Milliarden Euro gut ein Drittel weniger Gewinn als ein Jahr zuvor verblieben. Branchenexperten hätten auf Umsatzebene mit einer besseren Entwicklung gerechnet, aber schlechtere Ergebnisse erwartet. Für 2021 zeige sich das Management "vorsichtig zuversichtlich" und hoffe auf eine Beschleunigung des Tempos in allen Geschäftsbereichen.Die LVMH-Aktie habe nachbörslich fast zwei Prozent zugelegt auf 518,50 Euro.Zu verdanken habe LVMH den kleiner als erwarteten Gewinnrückgang den boomende Verkäufen bei LVMH-Modemarken wie Louis Vuitton, insbesondere in China. Das sich verbessernde Umfeld im Reich der Mitte, einem der weltweit größten Märkte für Luxusmode, habe die Covid-19-Maßnahmen übertroffen.Nach der Übernahme der amerikanischen Juwelier-Kette Tiffany setze LVMH nun darauf, seine Schlagkraft im Schmuck-Geschäft zu steigern, einem recht widerstandsfähigen Bereich des Luxusgütergeschäfts."Der Aktionär" ist für den gut aufgestellten Luxusgüter-Konzern LVMH optimistisch gestimmt und hat die Aktie in der Ausgabe 01/21 zum Kauf empfohlen, so Martin Mrowka. Als Kursziel seien 600 Euro ausgegeben worden. (Analyse vom 27.01.2021)