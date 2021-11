XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:

722,80 EUR +2,48% (12.11.2021, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

705,40 EUR +0,97% (12.11.2021, 17:35)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die LVMH-Aktie profitiere heute von zwei Faktoren. Zum einen wolle der französische Luxusgüter-Konzern sein China-Geschäft weiter ausbauen. Zum anderen habe der Konkurrent Richemont glänzende Zahlen vorgelegt. In der ersten Jahreshälfte 2021/22 hätten die Genfer den Umsatz und die Profitabilität so stark gesteigert, dass sogar das Vorkrisenniveau übertroffen worden sei.Konkret erwägt LVMH die Eröffnung seines ersten Louis Vuitton Duty-Free-Geschäfts in Hainan, China, wie scmp.com berichtet habe. So würden die Franzosen ob eine Vereinbarung mit dem staatlichen Betreiber des Einkaufszentrums prüfen, der China Duty Free Group, möglich sei, heiße es. Hintergrund: Das Unternehmen betreibe dem größten Duty-Free-Shop der Welt, in dem Kunden beim Shopping die Mehrwertsteuer und Zollgebühren sparen würden.Dieser Schritt dürfte sich für LVMH auszahlen. So habe China vergangenes Jahr den Betrag, den einheimische Verbraucher für zollfreie Waren in Hainan ausgeben könnten, verdreifacht, wie Reuters berichtet habe. Im Ausland hätten die reisefreudigen nämlich aufgrund der Corona-Beschränkungen kein Geld ausgeben. Überdies habe China Riesen-Potenzial. So habe das Reich der Mitte laut eines Berichts von ntv.de jeden Tag einen Millionär mehr. Die Zahl sei 2020 um 307 auf 1.185 geklettert, heiße es in dem Bericht, in dem auf das Shanghaier Magazin "Hurun" verwiesen werde.Die LVMH-Aktie habe am Freitag zuletzt rund zwei Prozent höher bei 717,80 Euro notiert. Zwischenzeitlich sei der Luxus-Titel auf 726,60 Euro gestiegen und habe damit ein neues Rekordhoch markiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: