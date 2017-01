Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (27.01.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) von "kaufen" auf "halten" herab.Der Konzern habe in Q4/2016 einen stärker als von Cherdron erwarteten Umsatzanstieg erzielt. Dabei habe das organische Wachstum - getragen durch das Segment Mode & Lederwaren sowie die Regionen Asien und USA - eine besser als prognostizierte Entwicklung gezeigt. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich in H2 besser entwickelt als vom Markt erwartet. Der Dividendenvorschlag für 2016 (4,00 Euro) sei leicht besser als erwartet ausgefallen. Für 2017 habe LVMH keinen konkreten Ausblick gegeben, erwarte in der zweiten Jahreshälfte jedoch ein schwierigeres Marktumfeld (u.a. Auswirkung des Brexit).Cherdron erachte die Entwicklung in Q4, gerade angesichts des aktuell schwierigen Marktumfelds, als erfreulich. Dennoch sehe sie für den Titel, der mit Sicht auf ein Jahr um 30% geklettert sei, nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial.Daher stuft Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, die LVMH-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. Das Kursziel werde von 193 Euro auf 199 Euro erhöht. (Analyse vom 27.01.2017)Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:190,95 EUR +0,34% (27.01.2017, 12:41)