ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (03.04.2017/ac/a/a)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LVMH-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem erfolgreichen Pullback an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 171,49 EUR) vom September 2016 hätten die LVMH-Bullen einen Gang höher geschaltet und einen beachtlichen Spurt hingelegt. Dabei mache der im Dezember 2016 erfolgte Durchbruch von markanten Widerständen, welche zahlreiche alte Rekordstände widerspiegeln würden, den Weg frei in Richtung neuer Höchstmarken. Mit den Kursgewinnen der vergangenen Woche liefere die Aktie erneut das stärkste bullishe Signal in Form eines neuen Allzeithochs (203,95 EUR). Nach oben hin hindere die Bullen kein Widerstand, um sich entlang der intakten Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2016 (akt. bei 198,51 EUR) zu neuen Höhen aufzuschwingen.Allerdings werde mit dem Blick auf den RSI sowie die abnehmenden Umsätze das Eis dünner. Schließlich notiere der Oszillator in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) im überkauften Bereich. Dies sollten Anleger zum Anlass nehmen, um den Stopp für bestehende Positionen nachzuziehen. Die Kombination aus der o. g. Aufwärtstrendlinie, dem jüngsten swing low und dem Hoch vom Januar 2017 (193,35 EUR) bilde einen Rückzugsbereich, der in Zukunft nicht mehr unterschritten werden sollte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.04.2017)Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:206,045 EUR +0,07% (03.04.2017, 09:20)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:206,45 EUR +0,29% (03.04.2017, 09:05)