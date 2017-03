ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (20.03.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Mario Ortelli von Bernstein Research:Mario Ortelli, Analyst von Bernstein Research, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und erhöht das Kursziel von 210 auf 220 Euro.Allgemein gesehen halte er die Bewertung von Aktien aus der europäischen Luxusgüterbranche mittlerweile für übertrieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. LVMH hingegen gehöre wegen des anhaltenden soliden Geschäftswachstums zu seinen präferierten Aktien. Ortelli empfehle die LVMH-Aktie v.a. längerfristig orientierten Anlegern.Mario Ortelli, Analyst von Bernstein Research, hat in einer aktuellen Sektorstudie das "outperform"-Votum für die LVMH-Aktie bestätigt und das Kursziel von 210 auf 220 Euro angehoben. (Analyse vom 20.03.2017)Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:291,15 EUR -0,04% (20.03.2017, 10:05)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:201,20 EUR -0,15% (20.03.2017, 10:02)