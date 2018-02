ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (02.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktie: Hohes Wachstumstempo - AktienanalyseDer weltgrößte Luxus-Hersteller LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) hat dank einer robusten Nachfrage aus China erneut ein Rekordjahr hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 13 Prozent auf 42,6 Mrd. Euro geklettert, wie der Konzern am Freitag mitgeteilt habe. Unter dem Strich habe die Mutter von Louis Vuitton und Dior mit 5,1 Mrd. Euro sogar 29 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Davon sollten auch die Aktionäre etwas haben: Die Dividende solle um 25 Prozent auf 5 Euro je Aktie steigen. Auch für 2018 habe sich Konzernchef Bernard Arnault vorsichtig optimistisch gezeigt. LVMH sei gut aufgestellt, um das hohe Wachstumstempo beibehalten zu können - trotz des Gegenwinds durch den starken Euro und der weltpolitischen Unsicherheiten. (Ausgabe 04/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:249,55 EUR -1,15% (02.02.2018, 10:34)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:249,15 EUR -1,19% (02.02.2018, 11:33)