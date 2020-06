Börsenplätze LUKoil ADR-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

68,82 EUR +1,38% (25.06.2020, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

68,84 EUR +1,38% (25.06.2020, 16:20)



ISIN LUKoil ADR-Aktie:

US69343P1057



WKN LUKoil ADR-Aktie:

A1420E



Ticker-Symbol LUKoil ADR-Aktie Deutschland:

LUK



Nasdaq OTC-Ticker Symbol LUKoil ADR-Aktie:

LUKOY



Kurzprofil LUKoil OAO:



LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) zählt den größten vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen in Russland. Primärer Geschäftszweck ist die Exploration und die Produktion von Öl und Gas sowie die Herstellung und Vermarktung von Mineralöl- und petrochemischen Produkten. (25.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LUKoil ADR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie des Ölkonzerns LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) unter die Lupe.Die Pandemie und die daraus folgende Konjunkturabkühlung habe dem Ölpreis stark zugesetzt. Inzwischen stünden die Zeichen wieder auf Erholung, doch das Vorkrisenniveau sei noch ein gutes Stück entfernt.Analysten von JPMorgan seien für die Ölpreisentwicklung des schwarzen Goldes extrem bullisch. Vor dem Aufflammen der Coronakrise habe Christyan Malek, Leiter der Ölforschung in Europa, das Preisziel von 190 Dollar ausgesprochen. Das klinge zwar auf den ersten Blick utopisch, doch in seiner Annahme stehe Rohöl vor einem "Super-Zyklus". Er begründe das damit, dass das hohe Überangebot die Lager aufgefüllt habe.Zu den größten Ölkonzernen in Europa gehöre die russische LUKoil. Das Unternehmen zähle zu den am besten positionierten Energiekonzernen, was nun auch die Ratingagentur Fitch bestätigt habe. Sie habe das Rating auf BBB+ belassen.LUKoil profitiere ungemein von steigenden Ölpreisen. Seit den coronabedingten Tiefständen im März habe die Aktie wieder rund 40 Prozent zugelegt. Damit erreiche der Titel eine klare Outperformance gegenüber europäischen Rivalen wie Shell und BP, die im selben Zeitraum nur rund 24 Prozent hätten zulegen können. Mit einem 2021er-KGV von 10 sei die Aktie auch günstiger als Shell (KGV 14) und BP (KGV 11).Für Pierre Kiren von "Der Aktionär" bleibt der Schlag-den-Buffett-Depot-Wert weiter kaufenswert. (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link