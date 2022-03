Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LUKoil PJSC:



LUKoil PJSC (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) zählt den größten vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen in Russland. Primärer Geschäftszweck ist die Exploration und die Produktion von Öl und Gas sowie die Herstellung und Vermarktung von Mineralöl- und petrochemischen Produkten. (02.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LUKoil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Ölkonzerns LUKoil PJSC (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Komme die knallharte Revanche? Während Aktien im US-Handel heute überwiegend positiv laufen würden, habe sich inzwischen Russlands Außenminister Sergej Lawrow sehr deutlich zu den westlichen Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geäußert. Damit könnte es aber noch längst nicht getan sein.Lawrow habe das Einfrieren russischer Vermögenswerte im Ausland durch westliche Länder als "Diebstahl" kritisiert. "Sie spucken auf alle ihre Prinzipien, die sie auf der internationalen Bühne verankert haben", habe Lawrow in einem Interview dem TV-Sender Al-Dschasira gesagt, aus dem die russische Agentur Interfax zitiert habe. Der Westen habe begonnen, die Vermögenswerte der Russischen Zentralbank und privater Unternehmer zu beschlagnahmen, so Lawrow. "Das ist Diebstahl."Als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine habe etwa die EU auch Vermögenswerte von russischen Oligarchen und Personen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin eingefroren und ihre Reisefreiheit eingeschränkt. Betroffen seien etwa Kremlsprecher Dmitri Peskow oder TUI -Großaktionär Alexej Mordaschow. Die Schweiz habe sich den EU-Sanktionen angeschlossen. Sberbank seien inzwischen völlig eingebrochen und könnten an einigen Handelsplätzen ge- oder verkauft werden.Russlands Führung unter Wladimir Putin werde überlegen, wie sie sich für den sogenannten "Diebstahl" rächen könne. Wer jetzt noch russische Aktien im Depot habe, sollte sich auf das Schlimmste gefasst machen. Stichworte: Enteignung und Totalausfall. Langjährige Marktbeobachter würden inzwischen unter anderem folgende Horror-Szenarien für nicht gänzlich ausgeschlossen halten: Russland könnte Unternehmen - im Zweifel ohne Entschädigung ausländischer Anleger - von der Börse nehmen und verstaatlichen. Oder Russland verbiete westlichen Anlegern den Besitz von russischen Anteilen oder untersage eine Ausschüttung von Dividenden an westliche Anleger."Der Aktionär" rät davon ab, in dieser Phase russische Aktien zu kaufen, sofern der Handel überhaupt noch möglich ist, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur LUKoil-Aktie. (Analyse vom 02.03.2022)(mit Material von dpa-AFX)