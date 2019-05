Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

29,60 EUR +0,68% (09.05.2019, 11:00)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (09.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Laut TW-Testclub habe der stationäre deutsche Modehandel seine Umsätze in den ersten drei Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau halten können. Während der Januar und der März rückläufig gewesen seien, habe der deutlich stärkere Februar den Rückgang der zwei Monate vollständig kompensiert. Gemäß den Konsumforschern der GfK SE habe sich die Kaufneigung im ersten Quartal wieder stabilisiert und die Konsumstimmung sei trotz rückläufiger Konjunkturerwartungen weiterhin positiv.Am 15.04.2019 habe die LUDWIG BECK AG den erfolgreichen Verkauf des Segments Wormland vermeldet. Es handle sich hierbei um einen Management-Buy-Out, wobei die Wormland Gruppe ohne Bankverbindlichkeiten, inklusive einer Zuzahlung in Höhe von 7,50 Mio. Euro, übergeben werde. Folglich sei auch die Guidance angepasst worden.In Summe werde kein Bilanzgewinn erwartet, womit auch keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 gezahlt werden sollte. Der Stichtag des Verkaufs solle der 30.04.19 sein, entsprechend werde die Wormland Gruppe die ersten vier Monate des Jahres 2019 noch das Konzernergebnis belasten.Durch den Verkauf und die anteilige Konsolidierung Wormlands würden die Analysten davon ausgehen, dass das Jahr 2019 mit einem deutlichen Verlust abschließen werde. Jedoch sei das Stammhaus LUDWIG BECK in der Vergangenheit stets äußerst profitabel gewesen und sollte zukünftig nicht weiter durch die Ergebnisse von Wormland belastet werden. Zudem würden die Analysten erwarten, dass das Management sich durch die volle Fokussierung auf die Geschäftstätigkeit in München noch weitere operative Verbesserungen erzielen könne, welche zu einer sukzessiven Margensteigerung führen sollten.Im Zuge des neuen Guidance und ihrer angepassten Prognose haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, auf Basis ihres DCF-Modells ein Kursziel in Höhe von 35,00 Euro ermittelt (bisher: 33,50 Euro) und vergeben der LUDWIG BECK-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.05.2019)