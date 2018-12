Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie mit einem leicht von 34,00 auf 33,00 Euro gesenkten Kursziel, das sich aus dem operativen Geschäft und dem Wert der Immobilie zusammensetzt. (Analyse vom 11.12.2018)



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (11.12.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) nach wie vor zu kaufen.LUDWIG BECK habe gestern die Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Geschäftsjahr 2018 gesenkt, da die aktuelle Geschäftsentwicklung in Q4 nicht darauf hindeute, dass die für das Erlösziel notwendige Wachstumsrate von 6,5% im Jahresabschlussquartal zu erreichen sei.Nach einer enttäuschenden Performance in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, die insbesondere von einer deutlichen Kaufzurückhaltung aufgrund der teilweise extremen Hitze gekennzeichnet gewesen sei, sei die erhoffte Nachfrageerholung in Q4 ausgeblieben. So habe die Umsatz- und Ergebnisentwicklung, nach dem bereits verzögerten Saisonstart für die Herbst- und Winterkollektionen durch die milde Witterung in den Monaten Oktober und November, deutlich unter den Erwartungen gelegen.Darüber hinaus habe LUDWIG BECK in den ersten Tagen des Dezembers keinerlei Nachholeffekte bei der Nachfrage verzeichnet, sondern habe im Gegensatz dazu einen weiteren Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Dementsprechend gehe das Unternehmen davon aus, dass die verfehlten Prognosen bei Umsatz und Ergebnis auch in den verbleibenden Tagen des Jahres nicht mehr nennenswert kompensiert werden könnten.Der Analyst habe seine Annahmen für Umsatz und EBIT entsprechend reduziert und gehe auch für die kommenden Jahre, aufgrund der geringeren Basis, von niedrigeren Werten aus. Unabhängig davon rechne er angesichts des außergewöhnlich schlechten Branchenumfeldes in 2018 und in Erwartungen deutlich gemäßigterer Wetterbedingungen in 2019 mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad.Bereits im Zuge der Kommentierung der 9M-Zahlen habe der Analyst darauf hingewiesen, dass die implizierte Umsatzsteigerung in Q4 aufgrund der vorherrschenden Witterung zunehmend ambitioniert erscheine. Trotz des enttäuschenden Geschäftsjahres 2018 sehe er LUDWIG BECK unter den stationären Modeeinzelhändlern insbesondere aufgrund der sehr frequentierten Lage auf dem Münchner Marienplatz vergleichsweise gut aufgestellt. Dies drücke sich auch in der relativen Outperformance zum CDAX in den letzten Monaten aus.