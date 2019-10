Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (25.10.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Während Brutto- und Nettoumsätze in den ersten neun Monaten 2019 mit EUR 63,7 Mio. und EUR 53,5 Mio. um jeweils EUR 0,1 Mio. über den vergleichbaren Vorjahreswerten gelegen hätten, habe die Nettorohertragsmarge des Vorjahres (47,7%) mit 47,4% nicht ganz erreicht werden können. Bei gegenläufigen Entwicklungen, wie sie durch die erstmalige Anwendung von IFRS 16 auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und die Abschreibungen ausgelöst worden seien, und infolge steigender Beratungsaufwendungen durch den Wormland-Verkauf habe sich ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 1,1 Mio. (Vorjahr: EUR 2,3 Mio.) eingestellt. In der Summe hätten die Ergebnisse damit im Rahmen der Analystenerwartungen und etwa auf dem Niveau des unverändert schwierigen textilen Einzelhandelsumfelds gelegen.Dementsprechend sei auch die im Q1-Bericht angepasste Guidance für das Geschäftsjahr 2019e bestätigt worden. Darin gehe der Vorstand - bezogen auf die fortgeführten Geschäftsbereiche - bei Bruttoumsätzen zwischen EUR 94 und 98 Mio. von einem Vorsteuerergebnis zwischen EUR 4 und 5 Mio. aus. Unter Einbeziehung des aus aufgegebenen Geschäftsbereichen erwarteten Verlustes von EUR -17 Mio. errechne sich folglich ein durch den Wormland-Verkauf belastetes, erwartetes Konzernvorsteuerergebnis in einer Bandbreite zwischen EUR -12 bis -13 Mio. Da dies auch im Rahmen der Erwartungen von Hassler liege und der Analyst überdies in den kommenden Jahren von einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage ausgehe, habe er sein aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 33,30 je Aktie (Base Case-Szenario) bestätigt. Bezogen auf den gestrigen Schlusskurs von EUR 29,60 ergebe sich auf Sicht von zwölf Monaten ein von erwartetes Kurspotenzial von 12,5%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link