28,60 EUR -2,05% (25.04.2019, 15:54)



DE0005199905



519990



ECK



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (25.04.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).LUDWIG BECK habe heute Zahlen für das 1. Quartal 2019 berichtet, die im Rahmen der Analystenerwartungen ausgefallen seien und erstmalig die Auswirkungen von IFRS 16 beinhalten würden. Darüber hinaus habe das Unternehmen die Gesamtjahresziele 2019 bestätigt, die mit der Bekanntgabe der Veräußerung von Wormland Mitte April kommuniziert worden seien.Der Nettokonzernumsatz, der noch die Erlösbeiträge von Wormland enthalte, habe sich marginal um 0,5% auf 29,3 Mio. Euro erhöht, obwohl der Vorjahreswert noch vom umsatzstarken Ostergeschäft profitiert habe, das 2019 in Q2 falle. Damit habe sich LUDWIG BECK leicht besser als der stationäre Textileinzelhandel entwickelt, der laut Textilwirtschaft auf Vorjahresniveau verharrt habe. Zurückzuführen sei diese Outperformance jedoch ausschließlich auf das Segment LUDWIG BECK, das einen Anstieg von 2,6% verzeichnet habe, während der Umsatz der zum Ende April 2019 verkauften Wormland mit 12,5 Mio. Euro rund 2,0% unter dem Vorjahreswert gelegen habe.Aufgrund geringerer Preisnachlässe habe sich der Rohertrag überproportional um knapp 2% erhöht, die Rohertragsmarge sei um 40 Basispunkte auf 45,4% gestiegen. Das für Q1 übliche Defizit sei auf EBIT-Basis mit -1,7 Mio. Euro selbst ohne Berücksichtigung der IFRS 16-Auswirkung i.H.v. +0,4 Mio. Euro geringer ausgefallen als in Q1/2018. Getragen worden sei die Verbesserung durch Wormland (EBIT Q1/2019: -1,7 Mio. Euro, Vorjahr: -2,4 Mio. Euro), das Segment LUDWIG BECK habe mit -0,1 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau gelegen. Auf Nettoebene sei die Ergebnisverbesserung durch einen negativen IFRS 16-Effekt im Finanzeregebnis i.H.v. 0,4 Mio. Euro jedoch nahezu aufgezehrt worden.LUDWIG BECK habe vor dem Hintergrund eines anhaltend schwierigen Marktumfelds solide Q1-Zahlen geliefert. Mit dem Verkauf von Wormland, der Ende dieses Monats finalisiert sein sollte, konzentriere sich das Unternehmen zudem zukünftig auf sein profitables Stammgeschäft sowie den stark wachsenden E-Commerce.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die die LUDWIG BECK-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 Euro. (Analyse vom 25.04.2019)