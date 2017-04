Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

30,70 EUR -0,97% (25.04.2017, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

30,501 EUR (24.04.2017)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftete im Jahr 2016 mit 467 Mitarbeitern auf insgesamt rund 12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 101,1 Mio. EUR (Stand: 31. Dezember 2016).



LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben Etagen bietet das Münchner Modeunternehmen internationale Mode, Lederwaren und Accessoires, exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas größte stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern.



Über ludwigbeck.de: Seit Ende 2012 ist auch das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung der Gesellschaft zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de erhältlich. Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik. (25.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) weiterhin zu kaufen.LUDWIG BECK habe heute Morgen die Zahlen für das erste Quartal 2017 veröffentlicht, die im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Zudem habe das Unternehmen die Gesamtjahresziele bestätigt.Der Nettoumsatz habe mit 30,8 Mio. Euro 1,9% unter dem Vorjahreswert gelegen und damit im Vergleich zur Entwicklung der deutschen Textilwirtschaft (-2,3%) eine leichte Outperformance erzielen können. Im Segment Ludwig Beck seien die Erlöse trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit 20,8 Mio. Euro nur marginal (-1,0%) hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben. Der gegenüber dem Markt geringere Rückgang dürfte auf die Hochfrequenzlage des Stammhauses am Münchener Marienplatz zurückzuführen sein. Das Segment Wormland habe mit 15,8 Mio. Euro einen Umsatzrückgang in Höhe von 3,1% verzeichnet.Der Nettorohertrag sei überproportional um 4,2% auf 13,7 Mio. Euro gefallen. In dem Rückgang der Nettorohertragsmarge auf 44,5% (Q1 2016: 45,5%) spiegle sich der aufgrund der kalten Witterung im Verhältnis zum Vorjahr überproportionale Abverkauf bereits reduzierter Winterware wider.Dennoch sei es LUDWIG BECK durch weitere Intensivierung der Kosteneffizienz gelungen, ein EBIT auf dem Niveau des Vorjahreszeitraumes (-2,4 Mio. Euro) zu erreichen. Während LUDWIG BECK trotz des gesunkenen Erlösniveaus ein leicht positives EBIT generiert habe (0,1 Mio. Euro nach 0,0 Mio. Euro in Q1 2016), habe sich der Verlust bei Wormland auf 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: -2,4 Mio. Euro) erhöht.Die heute veröffentlichten Zahlen hätten keine Überraschungen geliefert, da sie vor dem Hintergrund des verhaltenen Jahresstarts der Branche so erwartet worden seien. LUDWIG BECK sei nach wie vor gegenüber dem Wettbewerb sehr gut aufgestellt. Wenngleich sich der Aktienkurs in den letzten Wochen merklich erholt habe, sehe man den Gesamtwert aus operativem Geschäft und Immobilienwert noch nicht adäquat im Kurs eskomptiert.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 Euro. (Analyse vom 25.04.2017)