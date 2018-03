Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (22.03.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) nach wie vor zu kaufen.LUDWIG BECK habe am Dienstag den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen bereits im Januar vorläufige Umsatzzahlen berichtet habe. Zudem seien die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben und auf der gestrigen Analystenveranstaltung in Frankfurt vom Management näher erläutert worden.Der Konzernumsatz (brutto) für das Gesamtjahr sei leicht um 2% auf 173,2 Mio. Euro (Vorjahr: 177,1 Mio. Euro) gesunken, wovon auf das Segment Ludwig Beck 99,0 Mio. Euro (-2,1%) entfallen seien. Auch die Erlöse des Segments Wormland hätten mit 74,2 Mio. Euro (-2,4%) unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Damit habe sich Ludwig Beck der enttäuschenden Marktentwicklung des stationären Einzelhandels im Schlussquartal nicht entziehen können, habe sich jedoch im Rahmen des Branchentrends (laut TW: -2%) entwickelt.Trotz der rückläufigen Erlöse habe das EBIT mit 6,5 Mio. Euro rund 3% über dem Vorjahresniveau gelegen. Bereinigt um eine Impairment-Abschreibung für die Wormland-Filiale in Nürnberg (0,4 Mio. Euro) wäre das Ergebniswachstum sogar deutlich höher (+9,5%) ausgefallen. Die sei insbesondere auf LUDWIG BECKs verbesserte Rohertragsmarge und auf eine gesunkene Personalkostenquote (-20 Basispunkte) zurückzuführen. Geringere Zinsaufwendungen sowie eine niedrigere Steuerquote (41,3% vs. 44,7% in 2016) hätten zu einem überproportionalen Anstieg des Nettoergebnisses auf 3,3 Mio. Euro (+13%) geführt.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen einen Bruttoumsatz zwischen 170 und 180 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge (vom Nettoumsatz) in der Bandbreite von 3,5 bis 5,0%. Dies impliziere ein EBIT-Ziel zwischen 5,0 und 7,6 Mio. Euro, das damit unter unserer ursprünglichen Prognose (MONe: 8,0 Mio. Euro) liege und der anhaltend schwierigen Situation im stationären Einzelhandel geschuldet sein sollte. Aus diesem Grund habe der Analyst auch seine Ergebniserwartungen für die kommenden Jahre reduziert.Wenngleich die Ergebniszahlen 2017 etwas besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen seien, hätten sowohl die Dividendenzahlung, als auch der Ausblick 2018 unter seinen Prognosen gelegen.Nach Fortschreibung seines DCF-Modells und dem deutlichen Kursrückgang in den vergangenen Monaten bestätigt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, jedoch trotz gesenkter Annahmen seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie mit unverändertem Kursziel von 35,00 Euro. (Analyse vom 22.03.2018)