WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX der Deutschen Börse. (31.03.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF: Laserspezialist hat ambitionierte Ziele - AktienanalyseDer Laserspezialist LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) habe seinen Aktionären mit einem schwachen Ausblick vor den Kopf gestoßen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aufgrund des aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umfelds sei die Planbarkeit und Vorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung deutlich eingeschränkt, so der Konzern. Trotz voller Auftragsbücher rechne LPKF für das erste Quartal daher nur mit einem Umsatz zwischen 22 und 26 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis von minus zwei bis plus einer Mio. Euro. Im Gesamtjahr solle Stand heute dann bei Erlösen von 110 bis 130 Mio. Euro eine EBIT-Marge von zwei bis sieben Prozent herauskommen - im Mittel also ein Umsatz von 120 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 5,3 Mio. Euro. Die Markerwartungen seien deutlich höher gewesen - auch, weil das Unternehmen die Prognosesenkung im vergangenen Jahr mit "Umsatzverschiebungen" begründet habe.Das Management sehe den Konzern dennoch gut aufgestellt. "Das Interesse der Kunden an unseren Lösungen ist groß und die steigenden Auftragszahlen stimmen uns zuversichtlich", habe LPKF-Chef Klaus Fiedler gesagt. An der Mittelfrist-Prognose sei daher nicht gerüttelt worden: Bis 2024 sollten die Umsätze weiter auf 360 Mio. Euro steigen und eine EBIT-Marge von 25 Prozent erreicht werden, habe das Unternehmen bekräftigt.Sollte LPKF die ambitionierten Ziele erreichen, wäre die Aktie derzeit natürlich günstig bewertet. Solange die Ergebnisse aber nicht zumindest etwas in diese Richtung zeigen, dürften Anleger abwarten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:13,22 EUR -0,83% (31.03.2022, 14:16)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:13,25 EUR -0,15% (31.03.2022, 14:26)ISIN LPKF Laser-Aktie:DE0006450000