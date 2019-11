Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein hoch spezialisierter Maschinenbauer der Photonikindustrie und weltweit führender Anbieter für laserbasierte Produktionsprozesse. LPKF entwickelt Komplettlösungen für dynamische Märkte wie die Elektronikindustrie, die Automobilzulieferindustrie, die Solarindustrie, die Medizintechnik und Forschungseinrichtungen und Hochschulen.



Der LPKF-Konzern verfügt über ein breites Produktportfolio. Mit innovativen Ideen und sehr spezifischem Know-how hat sich der LPKF-Konzern in allen seinen Märkten führende Positionen erobert und immer wieder auch ganz neue Märkte erschaffen. Um die Innovationskraft zu erhalten investiert das Unternehmen jährlich rund 10% seines Umsatzes in die eigene Forschung und Entwicklung.



In vielen Industrien verdrängt die Lasertechnologie mit ihrer überragenden Präzision und Flexibilität herkömmliche Produktionsverfahren. Das Werkzeug Licht macht den Weg frei für eine umweltfreundliche, digitale Produktion von immer kleineren und gleichzeitig leistungsstärkeren Produkten.



Der Megatrend Miniaturisierung verlangt immer präzisere und effizientere Produktionsmethoden z.B. für Smartphones, Sensoren oder mikrofluidische Systeme. Die zunehmende Digitalisierung der Industrie 4.0 fordert eine hohe Flexibilität in der Produktion. Der Laser lässt sich im Gegensatz zu herkömmlichen Werkzeugen frei programmieren und kann problemlos in die digitale Prozesssteuerung ganzer Fertigungsabläufe eingebunden werden.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover. Das Unternehmen ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika und insgesamt 683 Mitarbeitern weltweit breit aufgestellt. Der Exportanteil betrug im Geschäftsjahr 2017 rund 90%.



Die Aktien der LPKF AG notieren im Prime Standard der Deutschen Börse. (08.11.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) charttechnisch unter die Lupe.

Die LPKF Laser-Aktie liefere derzeit ein Lehrbuchbeispiel dafür, warum verschachtelte Kursmuster zu ihren absoluten Lieblingsansätzen zählen würden. Bereits im September hätten sie auf die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hingewiesen, welche gleichzeitig Teil des größeren, längerfristigen Bodenbildungsprozesses sei. Damit habe das Anschlusspotenzial der kleineren Umkehr auch den großen charttechnischen Befreiungsschlag erwarten lassen. Hierin liege der besondere Charme von verschachtelten Kursmustern! Im übertragenen Sinn greife bei einer solchen Chartkonstellation ein Rad in das andere. Das kalkulatorische Kursziel - abgeleitet aus der großen Bodenbildung der letzten Jahre - lasse sich langfristig weiter auf knapp 17 EUR taxieren. Doch mit den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 14,17 EUR und 14,90 EUR habe das Papier mittlerweile ein wichtiges Etappenziel erreicht. Da auch der RSI deutlich im überkauften Terrain notiere, würden sie die Gelegenheit nutzen, um den Stopp für bestehende Engagements trotz des intakten Trends auf das Niveau des Hochs von Anfang Oktober bei 13,00 EUR nachzuziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.11.2019)