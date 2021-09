WKN LPKF Laser-Aktie:

LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX der Deutschen Börse. (30.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser: Umsätze verschieben sich ins nächste Quartal - AktienanalyseDer Laserspezialist LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) rechnet wegen Engpässen bei der Logistik und einer Projektverzögerung bei einem Kunden in China mit weniger Umsatz und Gewinn im dritten Quartal, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mehrere bereits fertige Systeme könnten voraussichtlich erst Anfang des vierten Quartals nach China ausgeliefert werden, habe das Unternehmen überraschend mitgeteilt. Der Umsatz dürfte daher statt 30 bis 35 Mio. Euro lediglich 23 bis 28 Mio. Euro erreichen. Beim EBIT rechne das Management jetzt mit 0 bis 3 Mio. Euro. Bisher habe LPKF 3 bis 7 Mio. als Ziel ausgegeben. Zwar seien die Prognosen für das Gesamtjahr, wonach die Erlöse um 15 bis 25 Prozent steigen würden und die EBIT-Marge bei 10 bis 13 Prozent liegen solle, unverändert geblieben. Und auch die für 2024 gesteckten Mittelfristziele - 360 Mio. Euro Umsatz bei einer Marge von mindestens 25 Prozent - seien bestätigt worden.So ganz scheinen Anleger dem Braten allerdings nicht zu trauen. Die Aktie habe auf Wochensicht um gut vier Prozent nachgegeben. Selbst eine Bestätigung der Kaufempfehlung (Kursziel: 38 Euro) durch Warburg Research habe Anleger nicht aus der Reserve locken können. Aus technischer Sicht sei damit einiges an Porzellan zerschlagen worden: Nachdem der Abwärtsschub Anfang September noch von der wichtigen Unterstützung bei 19,50 Euro aufgefangen worden sei, sei zuletzt auch dieses Niveau unterschritten worden. Auf der Suche nach der nächsten, wirklich ernst zu nehmenden Haltemarke werde man nun erst wieder im Bereich um 16 Euro fündig. (Ausgabe 38/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:19,13 EUR +1,49% (30.09.2021, 10:45)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:19,19 EUR +0,58% (30.09.2021, 10:58)ISIN LPKF Laser-Aktie:DE0006450000