Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

23,80 EUR +11,21% (21.02.2020, 13:03)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein hoch spezialisierter Maschinenbauer der Photonikindustrie und weltweit führender Anbieter für laserbasierte Produktionsprozesse. LPKF entwickelt Komplettlösungen für dynamische Märkte wie die Elektronikindustrie, die Automobilzulieferindustrie, die Solarindustrie, die Medizintechnik und Forschungseinrichtungen und Hochschulen.



Der LPKF-Konzern verfügt über ein breites Produktportfolio. Mit innovativen Ideen und sehr spezifischem Know-how hat sich der LPKF-Konzern in allen seinen Märkten führende Positionen erobert und immer wieder auch ganz neue Märkte erschaffen. Um die Innovationskraft zu erhalten investiert das Unternehmen jährlich rund 10% seines Umsatzes in die eigene Forschung und Entwicklung.



In vielen Industrien verdrängt die Lasertechnologie mit ihrer überragenden Präzision und Flexibilität herkömmliche Produktionsverfahren. Das Werkzeug Licht macht den Weg frei für eine umweltfreundliche, digitale Produktion von immer kleineren und gleichzeitig leistungsstärkeren Produkten.



Der Megatrend Miniaturisierung verlangt immer präzisere und effizientere Produktionsmethoden z.B. für Smartphones, Sensoren oder mikrofluidische Systeme. Die zunehmende Digitalisierung der Industrie 4.0 fordert eine hohe Flexibilität in der Produktion. Der Laser lässt sich im Gegensatz zu herkömmlichen Werkzeugen frei programmieren und kann problemlos in die digitale Prozesssteuerung ganzer Fertigungsabläufe eingebunden werden.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover. Das Unternehmen ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika und insgesamt 683 Mitarbeitern weltweit breit aufgestellt. Der Exportanteil betrug im Geschäftsjahr 2017 rund 90%.



Die Aktien der LPKF AG notieren im Prime Standard der Deutschen Börse. (21.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Der Schock heute Morgen habe tief gesessen. Der Laserspezialist LPKF Laser & Electronics habe am Vorabend im Rahmen vorläufiger Zahlen einen erschreckend schwachen Ausblick auf das erste Quartal gegeben. Der Umsatz solle sich halbieren, unter dem Strich ein Minus stehen. Gleichwohl bestätige der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr, zudem blicke der Konzern sehr optimistisch ins Jahr 2024. Die Aktie verhalte sich wie ein Jo-Jo.Aufgrund der Saisonalität sowie aufgrund des Coronavirus rechne der Vorstand nur noch mit einem Umsatz zwischen 18 und 22 Millionen Euro, ein massiver Einbruch gegenüber 2019 mit 26,4 Millionen Euro. Entsprechend werde der Konzern in die roten Zahlen rutschen.Für die folgenden Jahre erwarte das Unternehmen jedoch weiterhin "ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen." Für 2020 bleibe der Vorstand dabei, dass Umsatz und Gewinn wachsen würden. Bis 2024 sollten die Erlöse von 140 auf 360 Millionen Euro steigen und sich die EBIT-Marge von 12 bis 14 auf 25 Prozent erhöhen.Die Anleger hätten zunächst geschockt auf die Nachricht reagiert und nur noch Kurse unter 20 Euro akzeptiert. Mittlerweile sei die Rolle rückwärts gefolgt, und die Aktie sei wieder auf knapp 23 Euro gestiegen.Offensichtlich würden die Anleger die Langfristprognose für glaubwürdig halten. Behalte LPKF Recht, entspreche diesem einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 35 Prozent pro Jahr. Das KGV würde nach Einschätzung des "Aktionär" von 42 auf unter 9 sinken. Vom aktuellen Niveau aus könnte sich der Aktienkurs bis 2023/24 also mindestens noch einmal verdoppeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:23,80 EUR +3,03% (21.02.2020, 12:48)