LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX der Deutschen Börse. (22.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich abgezeichnet. LPKF Laser habe kurz vor dem Jahresende noch einmal nachbessern müssen. Aufgrund einer Projektverzögerung bei einem Kunden in China sowie anhaltenden Engpässen in der globalen Logistik werde das Unternehmen versandfertige Solarsysteme im Wert von bis zu elf Millionen Euro und andere Systeme im Wert von rund sechs Millionen Euro nicht planmäßig vor Geschäftsjahresende ausliefern können. Daher würden diese Bestellungen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 umsatzwirksam. Die Prognosen für das laufende Jahr 2021 seien entsprechend gesenkt worden.LPKF Laser erwarte nun für das Gesamtjahr 2021 einen Umsatz von 92 bis 102 Millionen Euro (bisher: 110 Millionen Euro) und ein EBIT von minus zwei bis plus sechs Millionen Euro (bisher: rund elf Millionen Euro).Diese Nachricht passe voll ins LPKF-Bild 2021, sei am Ende aber kein Beinbruch. Analystin Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser habe ihre Schätzungen und das Kursziel von 40 auf 39 Euro zwar leicht angepasst, habe allerdings gleichzeitig hervorgehoben, dass die strukturellen Wachstumstreiber nach wie vor intakt seien. Robert-Jan van der Horst von Warburg Research halte auch an seiner Kaufempfehlung mit Ziel 35 Euro fest. Der Experte habe seine Schätzungen für das laufende Jahr ebenfalls gekappt, aber die für 2022 angehoben, um die Umsatzverschiebungen zu berücksichtigen.Der Newsflow sollte sich im ersten Quartal 2022 nachhaltig verbessern. Die Auftragssituation entwickele sich weiterhin positiv und biete eine gute Basis für die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022. Der Auftragsbestand habe sich mit Stand 30. September auf knapp 68 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.Auch im Bereich der wichtigen LIDE-Technologie mache das Unternehmen eigenen Angaben zufolge weiter gute Fortschritte in den Projekten. Passend dazu seien auch die mittelfristigen Planvorgaben vom Vorstand erneut bestätigt worden. Bis 2024 sollten die Umsätze weiter auf 360 Millionen Euro steigen und eine EBIT-Marge von 25 Prozent erreicht werden."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter auf dieses Szenario. (Analyse vom 22.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85b WpHG: Aktien von LPKF Laser befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: