Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

23,12 EUR -4,78% (23.04.2021, 10:14)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

23,12 EUR -5,79% (23.04.2021, 10:00)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (23.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verantwortlichen bei LPKF Laser bekämen den Hebel einfach nicht umgelegt. Die ersten drei Monate im neuen Jahr seien erneut recht überschaubar ausgefallen. Immerhin gebe es nun eine Prognose für 2021. Die zeige, dass der Laserspezialist wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren sollte. Zudem sehe der Vorstand eine "realistische Chance", 2021 einen größeren Auftrag für die LIDE-Technologie zu erhalten und auch auszuliefern.Eine Woche früher als gedacht habe LPKF Laser erste Eckdaten für das Q1 20021 vorgelegt. Der Umsatz sei verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 16,7 Prozent auf 16,3 Millionen Euro zurückgegangen. Vor allem die fehlenden Umsätze aus dem Solarbereich hätten sich hier bemerkbar gemacht. Das sei aber bekannt gewesen. In diesem Bereich würden die Aufträge erst in der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert. Der niedrigere Umsatz habe zu einem negativen EBIT in Höhe von 4,1 Millionen Euro (Vorjahr: -2,4 Millionen Euro) geführt.Einen detaillierten Ausblick auf das laufende Jahr sei der Vorstand bisher noch schuldig geblieben. Dieser sei nun präsentiert worden: Trotz eines schwachen Jahresauftakts wolle der Laserspezialist im Gesamtjahr moderat zulegen. Der Umsatz solle um 15 bis 25 Prozent auf 110 Millionen bis 120 Millionen Euro (Vorjahr: 96,2 Millionen Euro) zulegen. Dabei solle die EBIT-Marge zwischen zehn bis 13 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent) liegen.Ebenfalls positiv: Der Vorstand sehe eine "realistische Chance", 2021 einen größeren Auftrag für die LIDE-Technologie zu erhalten und auch auszuliefern. Dieser sei wiederum noch nicht in den genannten Planvorgaben enthalten. Dann würde sich das Bild auf einen Schlag verbessern.Zur Erinnerung: LPKF habe zwei recht weit fortgeschrittene LIDE-Projekte im Displaybereich laufen. Das LIDE-Verfahren liefere hier beim Herausschneiden eines Displays riss- und bruchfeste Kanten. Zudem sei es mit LIDE möglich, Displaygläser durch Mikroschnitte zum Einsatz in Faltdisplays für Smartphones lokal biegbar zu machen. Für die Semiconductor-Industrie könnten Glas-Wafer präzise und ohne jegliche Defekte im Glas bearbeitet werden. Auch hier könnte ein Kunde schon bald millionenschwere Anlagen bestellen.LPKF Laser scheine nach dem schwachen Jahr 2020 die Talsohle durchschritten zu haben und wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Am Ende drehe sich aber weiter (fast) alles um das Thema LIDE. Wer die Aktie halte, sollte sich im Klaren sein: Ein Scheitern der LIDE-Projekte dürfte die Aktie deutlich belasten. Werde aus der "realisitschen Chance" aber ein unterzeichneter Auftrag, dürfte die Aktie einen kräftigen Satz nach oben machen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot vorerst weiter auf das positive Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: