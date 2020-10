Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (30.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Bei LPKF Laser starte heute die erwartete Gegenbewegung. Die nach den Zahlen zum dritten Quartal ausgegebene Jahresprognose scheine alles andere als ambitioniert. Besonders wichtig: Die Verschiebungen der Aufträge und Projekte infolge der Corona-Pandemie dürfte nicht struktureller, sondern nur vorübergehender Natur sein. Ab dem kommenden Jahr sollte die Gesellschaft bei Umsatz und Gewinn wieder auf die Überholspur wechseln.Über die wichtigsten Kennzahlen habe "Der Aktionär" bereits gestern berichtet. Trotz des Umsatzrückgangs habe die EBIT-Marge leicht verbessert werden können. Als Gründe seien die laufenden Maßnahmen zur Kosteneffizienz, geringere Marketingkosten als Folge der Covid-bezogenen Reisebeschränkungen und ein günstiger Produktmix genannt worden. An den Investitionen in neue Technologien werde der Vorstand auch bei dem aktuellen Gegenwind ohne Einschränkungen festhalten.Der Auftragseingang habe mit 25,7 Millionen Euro um 27,6 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, was zu einem Auftragsbestand von 22,4 Millionen Euro geführt habe. Hintergrund: Ein Vertrag mit einem Kunden aus der Solarindustrie sollte ursprünglich noch im ersten Quartal erteilt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie sei aus diesem Rahmenvertrag (Volumen: 18 Millionen Euro) in Q3 aber nur ein erster Teilauftrag von rund drei Millionen Euro erteilt und als Auftragseingang gebucht worden. Bereinigt um den Solarbereich wären sowohl der Auftragseingang als auch der Auftragsbestand etwas höher als im Vorjahr gewesen.Besonders interessant: Neue Aufträge oder Partnerschaften im LIDE-Bereich könnten faktisch jederzeit dazu kommen und für einen deutlichen Schub sorgen. An den im Frühjahr kommunizierten mittelfristigen Prognosen gebe es derzeit auch keinen Grund zu rütteln.Der Abverkauf der letzten Wochen bietet Anleger eine interessante Chance zum Auf- oder Ausbau einer Position, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die Aktie könne sich von ihren Tiefstständen lösen und sollte - ein halbwegs stabiles Marktumfeld vorausgesetzt - in den kommenden Wochen weiter Boden gut machen - mit einem passenden Newsflow aus dem LIDE-Bereich könnte die Gegenbewegung sogar richtig dynamisch ausfallen. Die nächsten Ziele würden 20 und 25 Euro lauten. (Analyse vom 30.10.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:16,44 EUR +4,05% (30.10.2020, 15:34)