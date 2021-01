WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (28.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktie macht eine gute Figur - AktienanalyseDie Aktionäre von LPKF Laser (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) haben derzeit gut Lachen: Binnen drei Monaten hat die Aktie fast 80 Prozent an Wert gewonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der hartnäckige Widerstand um 26 Euro sei damit Geschichte. Dass der Vorstand für 2021 und die folgenden Jahre ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen erwarte, sei wohl nur ein Grund, warum die Aktie eine so gute Figur mache.Auch Analysten wie Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser seien daran sicher nicht ganz unschuldig. Nach den coronabedingten Projektverschiebungen dürfte der Laserspezialist nun in den Startlöchern stehen, um im Geschäftsjahr 2021 um mehr als 50 Prozent zu wachsen, habe die Expertin in ihrer jüngsten Studie geschrieben. Die Erholung auf breiter Front habe begonnen und die von LPKF Laser entwickelte LIDE-Technologie zur Bearbeitung von dünnem Glas dürfte 2021 stark gefragt sein. Sie sehe denn auch keinen Grund, von ihrer Kaufempfehlung mit Kursziel 40 Euro abzurücken.Für gute Laune sorgte zudem eine Übernahme in der Branche, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Der Photonik-Spezialist Lumentum wolle sich den Laserhersteller Coherent einverleiben - für 5,7 Mrd. Dollar. Der Abschluss des Geschäfts werde für die zweite Jahreshälfte erwartet. Und als wäre das noch nicht genug, habe LPKF Laser Ende Dezember auch noch einen Großauftrag für seine wichtige Solarsparte an Land ziehen können. (Ausgabe 03/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:27,30 EUR -2,15% (28.01.2021, 11:27)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:27,40 EUR -1,44% (28.01.2021, 11:42)ISIN LPKF Laser-Aktie:DE0006450000