Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) entwickelt und produziert seit 1976 Maschinen zur Materialbearbeitung. In einigen Bereichen der Mikromaterialbearbeitung mit dem Laser gehört die LPKF Laser & Electronics AG zur Weltspitze.



Im Zentrum der Maschinen der LPKF Laser & Electronics AG steht fast immer ein Laserstrahl, der als Werkzeug zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. Die Basis für sämtliche Lasersysteme bildet das Wissen der LPKF Laser & Electronics AG über Optik, Antriebs- und Steuerungstechnik, ergänzt durch eigene Software. Mit diesem Rüstzeug ist die LPKF Laser & Electronics AG in vier von sechs Produktbereichen Weltmarktführer.



Die Kunden der LPKF Laser & Electronics AG nutzen LPKF-Technologie bei der Herstellung von Solarzellen, für das Schweißen von Kunststoffen und die Entwicklung und Bearbeitung von Leiterplatten. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet die Produktlinie der LPKF Laser & Electronics AG, LDS, bei der ein Laser Leiterstrukturen auf dreidimensionalen Kunststoffkörpern anlegt, auf denen anschließend metallische Leiterbahnen aufgebracht werden.



Im Geschäftsjahr 2015 hat die LPKF Laser & Electronics AG einen Umsatz von 87,3 Mio. Euro erzielt. Ca. 87% ihrer Produkte hat die LPKF Laser & Electronics AG an ausländische Kunden geliefert. Dabei wurde die LPKF Laser & Electronics AG von Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen in der ganzen Welt unterstützt.



Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit ca. 780 Mitarbeiter weltweit.(01.08.2017/ac/a/nw)







Garbsen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd baut Shortposition in LPKF Laser-Aktien deutlich ab:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd befinden sich seit 07.07.2017 auf dem Rückzug und haben nun ihr Short-Engagement in den Aktien der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) wieder gekürzt.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 27.07.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,68% auf 0,57% der Aktien der LPKF Laser & Electronics AG verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der LPKF Laser & Electronics AG:0,57% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (27.07.2017)0,49% Oxford Asset Management (13.01.2015)Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:9,33 EUR +1,41% (01.08.2017, 13:32)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:9,349 EUR +1,11% (01.08.2017, 13:36)