Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der schwache US-Dollar lässt die Metallpreise sämtliche Raketen zünden, so die Analysten der Commerzbank.



Der LME-Industriemetallindex sei gestern auf den höchsten Stand seit fast fünf Jahren gestiegen. Die Preisrally setze sich heute Morgen fort - Zink, Blei und Nickel würden neue mehrjährige Höchststände erreichen. Zudem habe US-Präsident Donald Trump gestern angekündigt, dass sein Plan zum Wiederaufbau der Infrastruktur in den USA Investitionen von insgesamt 1,7 Bio. USD in den nächsten zehn Jahren vorsehe. Dies wäre deutlich mehr als die bislang im Raum stehenden 1 Bio. USD. Details sollten nächste Woche während Trumps "Rede an die Nation" bekannt gegeben werden. Die Finanzierung sei wohl noch unklar und der Plan müsse von beiden Kammern des US-Kongresses abgesegnet werden.



Metallspezifische Nachrichten hätten in der gestrigen Gemengelage keine Rolle gespielt bzw. seien durch den schwachen US-Dollar überlagert worden. So seien zum Beispiel die LME-Kupfervorräte gestern den zweiten Tag in Folge kräftig gestiegen. Im Gegensatz dazu würden die LME-Zinnvorräte deutlich fallen. Sie würden sich mittlerweile wieder dem historischen Tief von Juli 2017 nähern. China wiederum habe im Dezember Daten des Nationalen Statistikbüros zufolge deutlich mehr Zinkraffinade als im Vorjahr produziert. Dies deute nicht auf eine Knappheit von Zinkkonzentrat hin. Im November habe China eine rekordhohe Menge Zinkerz gefördert, die anschließend zur Verarbeitung zur Verfügung gestanden habe. (25.01.2018/ac/a/m)





