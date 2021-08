Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bedeute, dass die LKW-Hersteller zunehmend nach zurückgelegter Strecke bezahlt würden. Der Kauf eines LKWs sei ein erheblicher Investitionsaufwand, der typischerweise bei rund 100.000 Euro pro LkW liege, wobei die Nachfrage vom Konjunkturzyklus abhänge. Die Umstellung auf ein servicebasiertes Modell könnte bedeuten, dass Kunden die Batterie und die Ladeinfrastruktur leasen würden, während sie für bestimmte Dienstleistungen (z.B. Fahrdienste, Service und Wartung) auf einer Nutzungsbasis bezahlen würden.



Doch was bedeute das für die Bewertungen? "LKW-Hersteller wurden in der Vergangenheit aufgrund ihrer hohen Zyklizität mit einem Abschlag gegenüber anderen Industriewerten gehandelt", meine Holmes. "Wenn sie ihren Ertragsfluss optimieren können, indem sie einen volatilen Investitionszyklus durch stabilere Serviceeinnahmen ersetzen, wird der Markt sie unserer Meinung nach belohnen." Ein solcher Übergang könne auch die Kundenbindung erhöhen, da die Fahrzeugeigentümer stärker an die Batterie-/Brennstoffzellensysteme der Hersteller gebunden würden. Mehr LKW-Besitzer würden nach Ablauf der Garantiezeit erweiterte Serviceverträge mit dem Hersteller abschließen, zumal sie weder über das interne Know-how zur Wartung der Batterie noch über die firmenspezifische Software verfügen würden.



Die Herausforderungen, die überwunden werden müssten, um den Übergang zu kommerziellen E-Fahrzeugen erfolgreich zu gestalten, wie z.B. die Technologie, die Infrastruktur und der höhere Bedarf an Betankung/Ladung, würden zu Chancen innerhalb und außerhalb des industriellen Sektors führen.



"Die Hersteller, die zusammenarbeiten, um die Finanzierung zu sichern und den Wandel voranzutreiben, haben angesichts der beträchtlichen Investitionsausgaben, die für die Erfüllung der Infrastrukturanforderungen erforderlich sind, bessere Chancen auf Erfolg", stelle Holmes fest. Die Fähigkeit eines Unternehmens, interne Forschungs- und Entwicklungsausgaben für die Umstellung zu verlagern, werde der Schlüssel sein und die Zusammenarbeit bei Projekten und ausgelagerter Komponentenfertigung erleichtere dies.



Für Investoren würden sich sektorübergreifend Chancen ergeben, am Übergang zur Elektrifizierung im gewerblichen Transportwesen teilzuhaben. LKW-Hersteller könnten ihre Geschäftsmodelle hin zu einem servicebasierten Modell erweitern, was zu stabileren Erträgen und längerfristigen Margenverbesserungen führen könnte - beides Katalysatoren für den Aktienkurs. Holmes von Ninety One sage abschließend hierzu: "Da die Dekarbonisierung ein globales Phänomen ist, sind wir der Meinung, dass ein globaler Ansatz Investoren ermöglicht, sowohl die primären als auch die sekundären Gewinner dieses Strukturwandels zu erfassen." (25.08.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Beim Thema Dekarbonisierung ist eine oft übersehene Tatsache, dass 8 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen (GHG) von Nutzfahrzeugen stammen, so die Experten von Ninety One."Wir haben gesehen, wie die jüngste Begeisterung über Elektro-Pkw einige der Börsengewinner des Jahres 2020 definiert hat, aber die Investoren neigen dazu, die LKWs zu vergessen", so John Holmes, Analyst bei Ninety One. "Wir glauben, dass dies eine übersehene Chance ist."LKWs würden sowohl in den USA (67 Prozent des Gesamtaufkommens) als auch in der EU (75 Prozent) die dominierende Form der Güterbeförderung bleiben. Das Jahr 2020 habe einen Wendepunkt für die Branche markiert, als die sieben größten Akteure der europäischen LKW-Industrie gemeinsam angekündigt hätten, dass alle Neufahrzeugverkäufe bis 2040 frei von fossilen Brennstoffen sein würden. Es werde erwartet, dass eine breitere Einführung von batteriebetriebenen LKWs in naher Zukunft Realität werde, aber auch andere Technologien würden erforscht, um die Dekarbonisierung zu erreichen. Die Entwicklung von LKWs, die mit "grünem" Wasserstoff - also hergestellt aus erneuerbaren Energien - angetrieben würden, stecke noch in den Kinderschuhen, könnte aber schon bald eine Lösung für die Dekarbonisierung des LKW-Verkehrs darstellen.