Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - DIE LINKE hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Fragen von Armut und Reichtum sind auch Fragen der Demokratie. Wenn politische Entscheidungen sich nach den Meinungen von Menschen mit großem Geldbeutel richten, steht die Demokratie in Frage. Höchstmögliche Transparenz bei der Erstellung des Armuts- und Reichtumsberichts, auch was die Demokratiefrage betrifft, ist das Mindeste, was man von einer Sozialministerin verlangen kann.Die Anfrage einschließlich der Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet sich unter www.katja-kipping.de. (05.01.2017/ac/a/m)