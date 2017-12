Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede: Frauen erhalten seltener Weihnachtsgeld als Männer. Hier steht das Verhältnis 49 zu 58 Prozent. Von den Beschäftigten mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen 55 Prozent ein Weihnachtsgeld, unter befristet Beschäftigten sind es nur 42 Prozent.



Tatsache ist auch, dass die befristeten Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland zunehmen, und damit auch zu einer fundamentalen, sozialen Verunsicherung, und letztlich auch zur sozialen Spaltung beitragen.



Vollzeit/Teilzeit: Bei Vollzeitbeschäftigten ist der Erhalt von Weihnachtsgeld mit 55 Prozent deutlich wahrscheinlicher, als bei Teilzeitbeschäftigten, von denen nur 39 Prozent eine entsprechende Sonderzahlung erhalten.



Doch wer auf staatliche Leistungen angewiesen ist, der erhält kein Weihnachtsgeld, genau wie fast die Hälfte (45 Prozent) aller Beschäftigten.



Gerade in der Weihnachtszeit gilt es ein politisches Zeichen für den sozialen Zusammenhalt zu setzen und allen Menschen ein schönes Fest zu ermöglichen.



Deshalb fordert DIE LINKE ein Weihnachtsgeld für alle." (04.12.2017/ac/a/m)





