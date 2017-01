Berlin (www.aktiencheck.de) - Die IG Metall hat Arbeitszeit als zentrales Thema auf ihre Agenda für das Wahljahr 2017 gesetzt, so DIE LINKE in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE:Wir meinen, die Arbeitswoche der Zukunft sollte um maximal 30 Stunden kreisen. Zudem sollte jeder Beschäftigte im Laufe eines Arbeitslebens zweimal das Recht auf eine bezahlte Auszeit in Form eines Sabbatjahres haben.Der Kampf um mehr Mitbestimmung bei der Arbeitszeit ist auch ein Kampf darum, über die eigene Lebenszeit zu verfügen. Letztlich geht es darum, dass im Leben von Frauen wie Männern gleichermaßen Zeit ist für Erwerbsarbeit, Familie und Freunde, für politische Einmischung sowie für Muße. Stattdessen überwiegen Überstunden und Stress, und der Feierabend fällt dem Gefühl zum Opfer, ständig erreichbar sein zu müssen. Vor allem in Pflegeberufen, in denen die Arbeit am Menschen im Minutentakt dominiert, ist der Burnout nicht weit. Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der Arbeiten sind die beste Burnout-Prävention." (25.01.2017/ac/a/m)