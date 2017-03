Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz der VW-Gruppe (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) stieg 2016 um knapp 2 Prozent auf 217,3 Milliarden Euro, unterm Strich betrug der Gewinn 5,1 Milliarden Euro, so DIE LINKE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Riexinger weiter: "Sämtliche Kosten für Gerichtsverfahren oder Werbemaßnahmen müssen dem Vorstand in Rechnung gestellt werden und nicht den Beschäftigten. Da trifft es sich gut, dass der VW-Vorstand trotz bescheidener Gehaltsminderungen weiterhin europaweit mit die fettesten Prämien, Boni und Gehälter einstreicht. Wenn sämtliche Vorstandsmitglieder eine Nullrunde einlegen und ihre Gehälter auf das Zwanzigfache des durchschnittlich gezahlten Gehalts bei VW beschränken, wäre das ein guter Schritt für die Zukunft des Konzerns.Der so genannte Abgas-Betrug betrifft nicht nur Volkswagen, sondern ist ein ausgewachsener Politikskandal. Bundesverkehrsminister Dobrindt und der niedersächsische Ministerpräsident Weil sind keinen Deut besser als die VW-Bosse. Die Verantwortung für die organisierte Kriminalität liegt nicht bei den Beschäftigten, sondern bei Politikern, die seit Jahren ein zärtliches Verhältnis zur Automobilindustrie unterhalten." (Pressemitteilung vom 14.03.2017)(15.03.2017/ac/a/m)