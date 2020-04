Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (21.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF), erhöht aber sein Kursziel.LEONI habe die staatliche Zusage für eine Großbürgschaft für einen Betriebsmittelkredit in Höhe von 330 Mio. Euro erhalten. Die Bürgschaft decke 90% des Betriebsmittelkredits, der bis 31.12.2022 laufe. Auch ein aktualisiertes Sanierungsgutachten, das nun die Covid-19-Pandemie mit berücksichtige, bestätige, dass durch die zusätzliche Liquidität die Sanierungsfähigkeit und die Durchfinanzierung des Unternehmens bis Ende 2022 gegeben seien. LEONI habe sich grundsätzlich zur Thesaurierung von Gewinnen während der Laufzeit des verbürgten Betriebsmittelkredits verpflichtet und damit de-facto zu Dividendenausfällen.Für den Analysten stelle die staatliche Bürgschaft keine Überraschung dar (Sanierungsgutachten vor Covid-19-Pandemie habe Sanierungsfähigkeit bestätigt, LEONI habe Systemrelevanz bei der deutschen Schlüsselindustrie Automobile). Die nun angekündigten Dividendenausfälle habe er erwartet, weil er ohnehin für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 mit Verlusten rechne. Das Insolvenzrisiko für LEONI habe sich deutlich verringert. Es werde allgemein nicht mit einer "V-Erholung" des Automarktes (IHS Markit, LMC Automotive) gerechnet, was der Analyst nachvollziehen könne. Er gehe davon aus, dass LEONI nach Q2 2020, das "Schlimmste" überstanden haben werde und sich die Geschäftsentwicklung in Q3-Q4 besser als in Q1-Q2 darstellen werde. Die Trends in der Automobilindustrie (u.a. steigender Anteil an E-Mobilität) kämen LEONI eigentlich entgegen.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus (KBV 2020e: 0,5 vs. Kapitalkosten würden mindestens 2020 und 2021 nicht verdient) lautet das Votum für die LEONI-Aktie nach wie vor "verkaufen". Das Kursziel sei von 3,60 auf 3,80 Euro erhöht worden. (Analyse vom 21.04.2020)