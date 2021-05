Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

12,61 EUR +3,62% (05.05.2021, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

12,68 EUR +3,51% (05.05.2021, 11:05)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (05.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF), erhöht aber sein Kursziel.Gemäß den Eckdaten für das erste Quartal 2021 sei LEONI dynamisch in das laufende Geschäftsjahr gestartet (u.a. Umsatz: +20% auf 1,35 (Vj.: 1,13; Q1 2019: 1,26; Analysten-Prognose: 1,32) Mrd. Euro; bereinigtes EBIT: +39 (Vj.: -17; Q1 2019: -21; Analysten-Prognose: +10) Mio. Euro). Dies decke sich mit der Geschäftsentwicklung anderen Unternehmen der Autoindustrie sowie der Automobil-Zulieferindustrie im Auftaktquartal. Der freie Cashflow sei in Q1 2021 allerdings stark negativ gewesen (-100 (Vj.: +/-0) Mio. Euro).Der Umsatz- und Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2021 sei angehoben worden (Umsatz: deutlicher Anstieg (bisher: Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich); bereinigtes EBIT: mindestens Gewinnschwelle (bisher: deutliche Verbesserung (Gj. 2020: -59 Mio. Euro)). In Anbetracht des Auftaktquartals falle die angehobene 2021er Ergebnis-Guidance eher schwach aus (schließe zumindest deutlich schwächere Folgequartale nicht aus).Auch wenn der größte Einzelaktionär - Pierer Industrie - seit der letzten Kommentierung weiter aufgestockt habe (April 2021: 15,3%; Februar 2021: 10,0%; November 2020: 5,0%; Oktober 2018: 3,0%), beabsichtige er eigenen Angaben zufolge keine Übernahme von LEONI. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2021e: -1,67 (alt: -1,70) Euro; EPS 2021e: +1,24 (alt: +1,15) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LEONI-Aktie: