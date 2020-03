Börsenplätze LEONI-Aktie:



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (17.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Zumindest die Pleite-Sorgen seien beim Automobilzulieferer LEONI vorerst vom Tisch. Wie am Freitag bekannt geworden sei, habe sich das Nürnberger Unternehmen mit seinen Gläubigerbanken auf ein umfassendes Rettungspaket geeinigt. Für die Aktionäre des SDAX-Konzerns habe dieses jedoch einen Beigeschmack.Nachdem das Sanierungsgutachten die Sanierungsfähigkeit von LEONI am Freitag bestätigt habe, sei die Durchfinanzierung bis 2022 gesichert. Im Rahmen eines Rettungspakets erhalte der Autozulieferer von seinen Gläubigerbanken dabei weitere 200 Millionen Euro. Dieses Geld stehe dem Unternehmen bis Ende 2022 fest zur Verfügung.Zusätzlich habe der Automobilzulieferer weitere Maßnahmen ergriffen, um die Liquidität sicherzustellen. So sollten laut der Unternehmensmitteilung die Factoring-Programme und Sale-and-Leaseback-Transaktionen von Vermögenswerten in Deutschland und China erheblich ausgeweitet werden.Darüber hinaus habe der Konzern verschiedene, bestehende bilaterale Kreditlinien in einer neuen Konsortialkreditlinie gebündelt, um die Fälligkeitsstruktur zu verbessern.Allerdings habe die Sache aus Aktionärssicht auch einen Hacken: Bis zur Zurückzahlung der umstrukturierten Kreditlinien schütte LEONI keine Dividenden mehr aus. Konkret bedeute dies, dass die nächste Dividendenausschüttung erst 2023 anstehe.Während der Schuldenberg gegenüber dem Schlussquartal 2018 um 54 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro angewachsen sei, seien die flüssigen Mittel und ungenutzten Kreditlinien um 42 Prozent auf 583 Millionen Euro geschrumpft.LEONI kämpfe weiterhin mit hausgemachten Problem. Hinzu kämen neue Probleme durch die mittelfristigen Folgen der Coronavirus-Krise. Auch der Chart spreche seit Jahren eine klare Sprache. Erst mit wenn die Konzernsanierung abgeschlossen sei und die Wirtschaft sich wieder fange, dürfte auch die Aktie nachhaltig ins Plus drehen.Bis dahin bleiben die Papiere nur etwas für Anleger mit starken Nerven, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link