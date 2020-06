Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (30.06.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LEONI-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) charttechnisch unter die Lupe.Als charttechnisches Hilfsmittel, um schwankungsintensive Perioden zu identifizieren, würden sie regelmäßig die Bollinger Bänder heranziehen. Genauer gesagt, den Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band. Der Kursverfall der letzten zweieinhalb Jahre der LEONI-Aktie sorge dafür, dass die beiden Begrenzung des Volatilitätsindikators weiter auseinander lägen denn je! Gleichzeitig stehe der trendfolgende MACD vor einem neuen Einstiegssignal, während der RSI weiter im überverkauften Terrain verharre. Diese hoffnungsvollen Indikatorsignale würden sich auf Basis die Haltezone bei gut 6 EUR der letzten 20 Jahre vollziehen, welche mit dem Tief vom April bei 5,20 EUR nur kurzfristig unterschritten worden sei. Damit liege möglicherweise ein Fehlausbruch auf der Unterseite vor. Nachdruck würde dieser Interpretation eine nachhaltige Rückeroberung des Tiefs vom August 2019 bei 8,08 EUR sorgen. Aufgrund des antizyklischen Charakters neuer LEONI-Engagements sollten Anleger die o. g. Jahrtausendtiefs unbedingt als Absicherung beachten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:6,995 EUR +7,78% (29.06.2020, 17:35)